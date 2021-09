La nouvelle éco : une reconversation comme professeur de yoga tournée vers la nature à Nancy

Après 15 ans dans l'évènementiel culturel, Aline Aumont, a changé de métier pour devenir professeur de yoga à Nancy. La pandémie a bouleversé les codes et pour se démarquer, la nancéienne propose un yoga tourné vers la nature et la saisonnalité.

Aline Aumont, a changé de métier pour devenir professeur de yoga à Nancy après quatre ans de formation. Une reconversion après 15 ans dans l'évènementiel culturel et un virage dans sa vie professionnelle.

Un nouveau métier alors que la pandémie de coronavirus a bouleversé les pratiques et apporté de nouveaux adeptes soucieux de retrouver un équilibre et de prendre le temps dans une société "bousculante".

Ecoutez Aline Aumont. Copier

Pour se démarquer, la nancéienne propose un yoga tourné vers la nature et la saisonnalité en adaptant chaque semaine ses séances à l'énergie de la saison. Une reconversion sous le statut d'entrepreneuse pour la professeur de yoga à Nancy.

Au bout du monde et à Nancy

Si chacun peut suivre ses séances chaque semaine à l'autre bout du monde avec des cours en visio via une plateforme sur internet, l'essentiel de ses cours se déroulent à Nancy, en présentiel. Des cours axés sur le hatha yoga mais aussi le yin yoga, le yoga des yeux, mudras, mantras notamment.

Et le bol tibétain qui résonne en début de séance se veut proche de la nature et la professeur s'adapte aux "énergies des saisons qui participent à l'équilibre de l'être humain". Une enseignante qui promet détente, souplesse, concentration, capacité respiratoire mais aussi de se mettre à l'écoute de la nature et de "se synchroniser à l'énergie de chaque saison".

Si la pandémie a révélé que le statut d'auto-entrepreneur pouvait être risqué, la nouvelle enseignante sent un véritable intérêt pour le yoga, au delà d'une simple nouvelle mode. Après une formation à l'Ecole française du yoga de l'Est à Metz, Aline Aumont se lance à temps plein dans ce nouveau métier en ce mois de septembre 2021.

Une professeur qui explique son virage professionnel en commençant par le point de départ : "Ca s'est plutôt imposé à moi après quinze années dans l'événementiel culturel et malheureusement un accident de vie. Il fallait que je change de vie avec une injonction des médecins de me ménager, de ralentir".

Quelle formation ?

Aujourd'hui, comme il n'y a pas de fédération nationale vraiment reconnue et posée en France, il n'y a pas de parcours officiel. Les plus rapides et les plus précaires, vont être des formations accélérées d'un mois en Inde ou ailleurs sur une thématique spécifique du yoga. Pour ma part, j'ai choisi la version longue, qui est plutôt le format des écoles classiques de yoga en France, c'est généralement quatre années.

Le yoga se pratique différemment l'hiver ?

J'ai fait le choix de travailler sur le vivant en me posant la question de savoir comment les saisons vont jouer sur notre énergie. Comment l'énergie va varier en fonction de chaque saison et voir comment le yoga va permettre de servir au mieux cette énergie, de l'accompagner et la soutenir plutôt que d'être à contre courant de cette énergie. On comprend assez aisément qu'en hiver, vous êtes plutôt dans une hibernation, un repli sur soi. Les jours raccourcissent alors que en été, l'énergie se déploie, on est plutôt dans le rayonnement.

Le coronavirus a bouleversé les pratiques ?

Oui, puisque jusqu'à présent, on travaillait beaucoup en salle et la visio s'est imposée pendant le confinement. Et le confinement a beaucoup bousculé avec des personnes amenées à se confronter à leur propre intériorité avec beaucoup de déstabilisation et d'inquiétude, et peut être des angoisses et on le ressent sur la demande pour les séances de yoga et sur d'autres pratiques axées sur le bien être et l'introspection.

La société s'accélère et le yoga ralentit ?

Il y a une question qui se pose au niveau des modes de vie de nos sociétés qui sont très "bousculantes". On se rend compte qu'il y a de plus en plus de phénomènes de "burn out" et de difficultés à vivre nos vies qui sont très perturbantes, qui nous poussent dans une certaine urgence.

Comment change-t-on de métier ?

J'ai commencé vraiment pas à pas entre la formation et un emploi à temps partiel à côté qui me permettait de m'assurer un minimum vivrier tout en commençant à mettre en place cette activité tout doucement par des premières séances et des premiers publics. Cette année, c'est en tant que auto-entrepreneur que je me lance exclusivement dans le yoga, depuis cette rentrée.

En salle et en visio

Un yoga "énergie des saisons" en visio une fois par semaine mais aussi en présentiel à la Mjc Lillebonne, à l'atelier du Passage Bleu à Nancy ou encore sur le site Artem pour les étudiants via le Crous Lorraine avec une enseignante qui prévoit des séances en extérieur régulièrement pour se reconnecter avec la nature.

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?