Cet appel urgent lancé par Yolaine et Bernard à Argilliers dans le Gard. Le couple est à la recherche d'une infirmier ou d'une infirmière pour prodiguer des soins d'hygiène à Yolaine atteinte de sclérose en plaque. Une recherche urgente, depuis la mi-septembre - mais sans succès pour le moment

Yolaine et Bernard cherchent désespérément une infirmière ou un infirmier à Argilliers dans le Gard.

SOS infirmier ou infirmière, l'appel pressant lancé sur les réseaux sociaux par les Andrieu. Ils habitent Argilliers, non loin du Pont du Gard et Yolaine, atteinte d'une sclérose en plaque est privée de soins d'hygiène, son infirmier ayant cessé de lui venir en aide. C'est son mari, Bernard, qui le remplace. Et ce depuis le 14 septembre. Leur recherche pour trouver un remplaçant ou une remplaçante sont infructueuses.

Bernard s'occupe de moi, mais jusqu'à quand ?

Presque 6 mois que Bernard s'occupe avec dévouement de sa femme. Ce qui aurait pu n'être que provisoire s'installe dans le temps, le mari de Yolaine - qui n'est pas formé cela va sans dire - voit le temps filer et l'age avec. "Je peux encore le faire, même si cela touche à l'intime avec des répercussions psychologiques compliquées".

Reportage à Argilliers (Gard) Copier

Tout le matériel nécessaire est dans le garage

La maladie de Yolaine - sclérose en plaque - est extrêmement invalidante. "Je n'ai pas besoin de soins lourds (médicaux), simplement une toilette, une à deux fois par jour serait suffisant". Le matériel lourd, - pour le levage par exemple - a été fourni, "mais il reste dans le garage".

Un besoin urgent d'une aide infirmière pour Yolaine. Copier

Nous ne voyons pas le bout du tunnel

Depuis septembre dernier, Bernard a frappé à toutes les portes, alerté tous les services possibles et imaginables. Pas de réponse positive. Il faut dire qu'une toilette est un acte peu rémunérateur, (AIS 3 Actes infirmiers de soins 7,95 si patient "léger" 30 minutes. Si patient lourd : une heure de soin, 15,90. Si plusieurs passages - matin midi et soir - 31,80 euros). Sans parler des "plannings surchargés et des frais annexes liés au déplacement".

Nous ne voyons pas le bout du tunnel. Copier

Participez à la consultation #MaSolution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ?