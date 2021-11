Yolande Meaud, mère de deux victimes haut-viennoises, face au procès et aux commémorations du 13 novembre 2015

Six ans après, Yolande Meaud, ancienne enseignante à l'école élémentaire Robert Doisneau à Aixe-sur-Vienne, s'est de nouveau rendu ce samedi 13 novembre à Paris pour participer aux commémorations des attentats de 2015. Cette mère a perdu ses deux filles : Charlotte et Emilie, des jumelles de 29 ans assassinées ce soir du 13 novembre 2015 sur la terrasse parisienne du Carillon.

Des hommages particuliers cette année, en plein procès des attentats. "J'y ai assisté deux jours, ça suffisait. J'ai pris du recul ces derniers temps avec le procès. J'évite d'écouter des témoignages directs, mais j'ai toujours des résumés par mon avocat. Nous en avons parlé avec d'autres proches de victimes ce matin. On essaie tous de se préserver." Elle réfléchit à revenir à certains moments précis d'ici la fin du procès.

"Je devais témoigner pour elles mais aussi pour moi"

Ce procès, Yolande Meaud y a participé directement. C'était le 30 septembre dernier, un témoignage à la barre face aux juges et aux accusés. "Je le devais, je le devais pour elles mais aussi pour moi. On ne peut pas dire que cela fait du bien mais ça fait peut-être avancer un petit peu." Une manière aussi de raconter son histoire qui lui est propre : "Aujourd'hui on se contente souvent de ce que nous raconte les médias à partir de nos témoignages, ce n'est pas toujours bien traduit. Là, c'est notre parole à nous, familles de victimes. C'était très dur mais je me devais de le faire.'"

Son témoignage à la barre terminée, un accusé a pris la parole dans le box : Yacine Atar, l'un des quatorze accusés dans le box. Un fait rare durant cette période réservée aux proches et famille des victimes. Ce dernier a expliqué "être touché par ces témoignages" tout en rappelant que "tous n'étaient pas terroristes" dans le box. Cela ne déstabilise pas Yolande Meaud : "Je n'attends pas grand chose de leur part, même si maintenant, il y en a quelques uns qui disent aujourd'hui comprendre notre douleur. C'est leur parole, c'est tout mais je me permets d'en douter. C'est quand même des gens intelligents, je pense, et ils ont réfléchit avant."

Même si Yolande a pris du recul, ce procès reste essentiel : "Nous en avons besoin, on a besoin d'une justice, de droit. Je veux qu'on entende la parole des victimes et des familles de victimes, mais moi, j'espère que l'on va tous avancer. J'espère que l'on ne vivra surtout plus jamais ça."