Yonne : 12 sapeurs-pompiers du SDIS89 mis à l'honneur dont Christine Bonny, médecin de sapeurs-pompiers

A l'occasion de la journée nationale d'hommage aux sapeurs-pompiers. Chez nous, dans l'Yonne, ils se sont réunis dans le Parc du château d'Ancy Le Franc ce samedi 2 octobre. Le public a pu découvrir ce métier via des expositions et aussi des démonstrations toute l'après midi. Le matin, les pompiers ont tenu leur congrès départemental et 12 agents du SDIS 89 ont été mis à l'honneur. C'est le cas de Christine Bonny qui est médecin de sapeurs-pompiers. C'est une profession méconnue mais pourtant vitale pour les sapeurs-pompiers. C'est elle qui veille sur la santé de ceux qui nous portent secours.

Profession : médecin de sapeurs-pompiers

Ses lunettes sur le nez, ses cheveux attachés et avec un sourire qui dépasse derrière son masque, Christine Bonny nous reçoit dans son bureau, entre des dossiers et du matériel médical. Son travail ? S'assurer que les pompiers sont prêts pour nous secourir . " C'est s'assurer que leur état de santé leur permet d'être opérationnel. Et puis, lors d'interventions parfois compliquées, longues, avec des risques multiples, on veille à ce que leur état ne se détériore pas pour pouvoir mener la mission jusqu'à son terme " explique-t-elle.

A 49 ans, elle le porte fièrement, pourtant pompier c'est arrivé un peu par hasard. " Ah non pas du tout, pas du tout " lance-t-elle dans un éclat de rire. Non, petite elle ne rêvait pas de revêtir l'uniforme des sapeurs. " J'ai exercé la médecine générale un peu plus de dix ans en milieu rural. Le médecin chef est venu me recruter comme médecin volontaire. Voilà comment j'ai découvert le monde des sapeurs-pompiers. J'ai mis un terme à ma carrière de médecin généraliste et j'ai passé un internat pour devenir médecin du travail".

Au quotidien, Christine Bonny veille sur la santé des sapeurs-pompiers du SDIS 89. Elle valide leur aptitude à exercer leur métier et veille sur leur état de santé lors d'opérations à risques. - Jean-Claude BERNARD / SDIS 89

Elle a ensuite passé des concours pour intégrer les sapeurs-pompiers, le tout en menant sa vie de femme. Christine Bonny est aussi maman d'une fille et d'un garçon de 16 et 20 ans. "Voyez vous, me demandez si mes enfants étaient fiers. Je pense que vous avez la réponse sur le tableau de déclaration de ma fille avec le Schtroumpf et vous avez une écriture de mon fils. C'est leur façon d'exprimer leur fierté", explique la médecin, émue en regardant le tableau où on peut voir des "Je t'aime" et des dessins de Schtroumpfs.

Distinguée pour son action durant la crise sanitaire

Ce samedi 2 octobre, elle a été mise à l'honneur pour son action durant la crise sanitaire. Elle est fier de cette distinction même si elle s'en étonne, un peu par modestie. Elle se souvient de la crise sanitaire et des moments parfois difficile " On passe aussi par des moments où on n'est pas très fier de soi en se disant - mes confrères sont exposés de front- , ce qui n'a pas été mon cas. Je n'ai jamais été exposée frontalement, comme beaucoup de mes collègues hospitaliers ou libéraux. Par contre, j'ai été exposé à de façon très indirecte à tout ce qui a pu se passer pour nos sapeurs pompiers"

Christine Bonny a été mise à l'honneur et remerciée pour son action durant la crise sanitaire. - Jean-Claude BERNARD / SDIS 89

C'est en effet elle qui a veillé sur leur santé, s'est assuré que malgré l'épidémie les sapeurs-pompiers pouvaient continuer à nous secourir. Elle a joué un rôle vital mais pour elle, c'était tout simplement normal : " J'ai pas fait tout ce que j'ai fait pendant la crise pour recevoir une médaille. Je l'ai fait parce que c'est dans le cœur de mon métier et dans ce que je sais faire. J'ai continué ce que je savais faire de mieux, c'est à dire de prendre soin de nos sapeurs pompiers. Je ne me suis jamais posé de questions, en fait. "

Comme Christine Bonny, 11 autres membres du SDIS 89 ont été mis à l'honneur et distingués à Ancy-Le-Franc ce samedi 2 octobre 2021.