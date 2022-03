Yonne : à Branches, près d’Auxerre, une cinquantaine de réfugiés accueillis dans un ancien centre de vacances

C’est près de l’aérodrome de Branches, proche d’Auxerre (Yonne), que vont arriver « autour de cinquante » réfugiés, selon la préfecture du département. Leur arrivée, plusieurs fois reportée, est prévue "d'ici la fin de la semaine du 21 mars ou début de la semaine suivante", d'après les services de l'Etat dans l'Yonne. Le centre d’hébergement d’urgence est piloté par la Croix-Rouge. L’association a été mandatée par la préfecture. Selon l’association, il doit s’agir d’un lieu de passage pour ces personnes. L’objectif final est de pouvoir leur trouver un logement pérenne.

Hébergement provisoire

« Nous avons la possibilité d’accueillir ces arrivants pour une semaine, 15 jours ou un mois. Ce que nous souhaitons tout de même, c’est plutôt espérer les héberger 3, 4, 5 ou 6 jours, puis que nous puissions leur trouver un logement durable », explique Jean Lauvergeat. Pour l’administrateur provisoire de la Croix-Rouge dans l’Yonne, cet ancien centre de vacances pour enfants est une solution temporaire. Il a été ouvert face à l’urgence de la situation.

« 50% de femmes accompagnées d’enfants, qu’ils soient en bas âge ou adolescents, et le reste de personnes plus âgées, le plus souvent grands-pères ou grand-mères, fragiles », doivent arriver selon Marion Aoustin-Roth, sous-préfète du département. « Nous nous attendons à voir arriver une majorité de femmes et d’enfants. Après, nous sommes en capacité de pouvoir accueillir aussi les enfants isolés et des personnes plus âgées », souligne le responsable associatif.

À l’intérieur de cet hébergement, les arrivants seront installés dans des chambres de quatre personnes. Un centre de soins et des médecins seront à la disposition des réfugiés. Un dispositif spécial a aussi été prévu pour les enfants, selon Jean Lauvergeat : « une salle de jeux sera installée ». Côté restauration, c’est l’hôpital de Auxerre (Yonne) qui a la charge de nourrir l’ensemble des personnes présentes.

De l’accueil d’urgence à une solution pérenne

Jusqu’à présent, la venue de la cinquantaine de réfugiés supplémentaire est décalée. Ils doivent arriver d’ici la fin de la semaine du 21 mars ou au début de la semaine suivante, en provenance de Dijon. « C’est une des plateformes d’accueil mises en place sur le territoire national. Leur accueil est assuré de façon satisfaisante sur place, d’où le recul de la date de leur arrivée dans l’Yonne », rappelle Marion Aoustin-Roth.

Avant l’arrivée prévue de ces réfugiés, il a fallu réaménager le centre de vacances. Ce lieu était inutilisé depuis un an, donc depuis 2021. Il fallait le remettre en état. Plusieurs volontaires ont donc assumé cette tâche. Parmi eux, Karine Bonvallat. Cette clerc de notaire de 50 ans estime que c’est sa façon d’aider ces personnes dans le besoin. « Nous avons aménagé les lits, aidé à la mise en place des chambres », rappelle-t-elle. Au-delà de cet accueil d’urgence, la finalité est d’assurer un logement pérenne à l’ensemble de ces arrivants.

« Après un premier passage au centre d’accueil d’urgence, il y a ensuite un passage vers une association qui accompagne les réfugiés (Coallia) pour trouver une famille d’accueil volontaire ou un logement durable. Il peut s’agir d’un logement communal, social, de studios ou encore de gîtes de campagne. Nous avons près de 1.000 places d’hébergement disponibles dans l’Yonne, grâce à la générosité des Icaunais, des bailleurs sociaux et des collectivités », assure la sous-préfète du département, Marion Aoustin-Roth. Pour la représentante de l’Etat, ce centre doit rester en place autant de temps que nécessaire.

Depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, 168 réfugiés sont déjà arrivés dans l’Yonne. Parmi eux, 27 enfants, qui sont déjà scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires, ainsi que dans les collèges et lycées du département.