Yonne : des animaux pour redonner le sourire

Les animaux de compagnie de précieux alliés dans les soins aux personnes fragiles ou isolées socialement. C'est ce qu'on appelle la médiation animale. Et ils sont source d'instants de joie, notamment en maison de retraite

Les animaux nous font du bien, vous êtes beaucoup à le vivre au quotidien avec votre animal de compagnie. Sauf que pour les plus âgés d'entre nous, une fois en maison de retraite, il n'est plus possible de conserver ces petits compagnons. Certains établissements font donc venir régulièrement des petits animaux pour redonner le sourire et parfois la parole, à des personnes devenues très fragiles. C'est le cas à la maison de retraite de Villeneuve-sur-Yonne où l'association icaunaise Le Clos de Ganou vient présenter des petits animaux aux résidents.

Les intervenantes sont venues cette fois avec trois chiens mais aussi des cochons d'inde et des lapins. Raymonde, comme toutes les résidentes du groupe a plus de 90 ans. Et elle ne voit plus. Sylvia, l'animatrice en médiation animale lui fait approcher la main du plus gros des chiens. Il lèche la main de Raymonde, un peu déconcertée. Elle reçoit ensuite un lapin sur les genoux: "C'est quoi ça ? C'est un lapin, sentez comme c'est doux." Après quelques minutes, Raymonde a apprivoisé la petite boule de poils "c'est un beau petit bonhomme ça, tout mignon, mignon."

"Certaines ne sortent pas de leur chambre, mais quand il y a des animaux, elles acceptent de sortir"

Des animaux qui permettent à ces femmes de s'exprimer explique Jocelyne Buchdars, animatrice à la maison de retraite: "il y en a qui ne sortent pas de leur chambre, on ne peut pas les forcer. Donc là quand il y a les animaux, elles acceptent volontiers de sortir. Et parfois elles retrouvent la parole." Ces rencontres sont aussi l'occasion de faire travailler la mémoire et de verbaliser des émotions. Une médiation animale aux effets immédiat chez ces personnes âgées, qui passeront une journée le sourire aux lèvres.