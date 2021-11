Yonne : des ateliers gratuits offrent des temps de répit et de relaxation aux proches aidants

Le Réseau Santé mentale de l'Yonne organise depuis début novembre et jusqu'au 14 décembre des ateliers gratuits dédiés aux proches-aidants à Saint-Georges-sur-Beaulche. Ces parents, conjoints ou enfants de malades ou de personnes en situation de handicap apprennent à souffler et à se relaxer.

Ils s'efforcent de tenir le coup, d'être forts pour soutenir leurs proches malades ou en situation de handicap, mais qui s'occupent des aidants ? À Saint-Georges-sur-Beaulche, près d'Auxerre (Yonne), des ateliers de relaxation sont organisés jusqu'au 14 décembre pour ces parents, conjoints ou enfants de malades. Une fois par semaine, six aidants se réunissent pour souffler un peu et apprendre à prendre du temps pour eux. Ces ateliers gratuits sont tenus par une psychologue du Réseau Santé mentale de l'Yonne, dans un local mis à disposition par la commune de Saint-Georges-sur-Beaulche.

Un quotidien très lourd

Il y aurait en France entre 8 et 11 millions d'aidants, ces personnes qui s'occupent d'un membre de leur famille en situation de handicap ou de dépendance. Ces proches aidants sont souvent au bord de l'épuisement car leur fonction leur impose non seulement d'être organisé, mais aussi d'être sur le qui vive. C'est le cas notamment d'Audrey, 43 ans. Son fils de 10 ans a un retard intellectuel et d'apprentissage. "À dix ans, les enfants peuvent se débrouiller, lui ne peut pas le faire", explique cette maman icaunaise. Son fils "ne sait pas se laver tout seul, il ne sait pas faire les actes de la vie quotidienne tout seul en fait, donc il faut toujours être là à côté de lui".

Comme beaucoup d'aidants, Audrey décrit un quotidien lourd, avec son lot d'angoisses et très peu de moments de répit, surtout qu'elle doit mener en parallèle de sa fonction d'aidante sa carrière professionnelle. "On a besoin de penser à soi, mais quand on est à la maison on ne prend pas le temps", regrette-t-elle. À cela s'ajoute la charge mentale extrêmement importante pour les proches aidants.

"Les aidants n'arrivent pas à prendre cinq minutes pour se poser, pour se relaxer, pour respirer ou juste pour souffler", Sandra Marcellin

Certains aidants n'osent pas non plus demander de l'aide, ce que regrette Sandra Marcellin, psychologue coordinatrice au Réseau Santé mentale de l'Yonne. Ces personnes "savent toutes qu'elles ont le droit d'être aidées, mais c'est compliqué de l'intégrer dans leur rythme de vie, dans leur statut d'aidant et de ne pas culpabiliser de prendre du temps pour soi". Alors pour les accompagner et leur offrir un moment de répit, Sandra Marcelle organise depuis le 9 novembre des ateliers hebdomadaires à Saint-Georges-sur-Beaulche.

Apprendre à souffler

Toutes les semaines jusqu'au mardi 14 décembre, Sandra Marcellin réunit un groupe de six aidants. Pendant 1h30, elle leur demande comment ils se sentent et leur présente des exercices de relaxation. Ces exercices suivent quatre techniques de base, à savoir "les techniques de respiration, la détente musculaire par la contraction-décontraction des différents muscles de notre corps, la méditation de pleine conscience et la visualisation ou ce qu'on appelle plus communément l'imagerie mentale".

Il ne s'agit pas de leur donner un simple cours, Sandra Marcellin souhaite que les participants puissent "reproduire ces exercices dans n'importe quelle situation de leur vie quotidienne". Elle leur fournit donc un livret avec la liste des exercices, expliqués, pour "qu'ils puissent le faire s'ils ont trois minutes au feu rouge, aux toilettes ou au cours d'un repas". La psychologue l'assure, la relaxation ne peut être efficace que si elle est réalisée assez régulièrement. "C'est important de prendre un moment pour soi", indique Sandra Marcellin.

Si ces ateliers se révèlent concluants, Sandra Marcellin envisage de les reproduire dans d'autres communes du département. Les inscriptions, gratuites, sont fermées, car le groupe est complet jusqu'à décembre, mais pour obtenir une place l'an prochain, vous pouvez contacter Sandra Marcellin du Réseau Santé mentale de l'Yonne au 03.86.94.39 ou rsmy@chs-yonne.fr.