Yonne : Des femmes qui veulent retrouver un travail participent à une opération d'insertion à Toucy

La mission locale de Toucy accueille depuis lundi huit femmes de Puisaye-Forterre. Certaines sont au chômage depuis des années. L'objectif de l'opération qui se déroule sur deux semaines , c'est de leur faire découvrir des métiers qui recrutent, dans les secteurs de l'aide à la personne, le commerce, l'industrie et le transport collectif.

"Le matin elles rencontrent des employeurs du territoire" explique Stéphanie Mathieu, chargée de mission insertion au département. "L'après midi, on fait des ateliers sur la résolution des problématiques au retour à l'emploi. Sur la mobilité. Par exemple comment se déplacer, que l'on ait le permis ou pas. On a fait un atelier esthétique, sur la parentalité. On en aura un autre sur le budget et la recherche d'emploi."

Stéphanie Mathieu est chargée de mission insertion au conseil départemental de l'Yonne Copier

"Toucher le RSA, ça aide, mais après c'est une question de fierté de gagner son propre argent." Alicia 36 ans

Alicia, 36 ans, a ses 3 enfants en garde alternée. Elle participe à cette opération. Elle sort d'un congé parental et touche le RSA . "Ca m'apporte du soutien. Voir que je ne suis pas seule dans ce cas. Et je vois qu'il y a plein de choses réalisables. J'ai repéré une formation qui serait accessible : technicienne de maintenance. Je vais me positionner. Pour moi c'est important de retrouver du travail. Pour l'image que je veux donner à mes enfants. Je ne suis pas faite pour rester à la maison. Toucher le RSA, ça aide, mais après c'est une question de fierté de gagner son propre argent."

Anne, 43 ans, a cessé de travailler pour élever ses enfants. Aujourd'hui elle veut retrouver une activité professionnelle Copier

La motivation est la même pour Anne, âgée de 43 ans . Elle et son compagnon sont sans emplois. Après avoir élevé ses enfants, elle veut retrouver une activité professionnelle. "Quand on ne travaille pas, on a pas les finances. Il y a pas de loisirs et les fins de mois sont difficiles. On ne mange pas toujours ce que l'on veut. "

"C'est super intéressant. On rencontre les entreprises et on voit qu'on a accès à plein de formations." Anne, 43 ans

Alors depuis le début de la semaine, Anne reprend confiance. "C'est super intéressant. On rencontre les entreprises et on voit qu'on a accès à des formations ou à des postes. Ca ouvre plein de possibilités . Il va falloir faire des choix. "

Des choix qui pourront être fait à l'issue des découvertes des métiers en entreprises, lors de stages prévus la semaine prochaine. Si au bout de ces deux semaines, une majorité des femmes trouvent un emploi ou une formation, cette opération pourrait être reconduite.