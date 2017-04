Yonne : des livres pour redonner le sourire aux patients de l'hôpital de Sens

On y va parfois pour un heureux événement, mais la plupart du temps, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est pour cela que des bénévoles proposent à l’hôpital de Sens, deux fois par semaine, des livres, des bandes-dessinées, des magazines et des disques sélectionnés soigneusement

C'est dans un petit local au cinquième étage de l’hôpital de Sens (Yonne) que les chariots sont préparés avec beaucoup de méthode par les bénévoles de l'association. Les livres sont répartis sur deux chariots bien remplis que les bénévoles peuvent amener dans les chambres. Danièle Gonnard est présidente de l’association des bibliothèques de l’hôpital et des maisons de retraite de Sens et sa région, avec les autres bénévoles, elle frappe à chacune des portes: "Bonjour, nous vous proposons de la lecture. Est-ce que vous souhaiteriez emprunter un roman ou une revue ?" Joel, un habitant de Villeblevin est hospitalisé régulièrement. Il a choisi cette fois un roman dont l'action se déroule à la montagne: "je lis pas mal et toujours des bouquins sur les terroirs, ça aide à passer le temps. Là, j'en est lu un sur la mer. On s'évade en mer, sur les falaise, etc."

"Je préfère les choses gaies, où on se marre bien !" - Yvette, une patiente

Un besoin d'évasion évident pour ces personnes hospitalisées. Alors la sélection, des magazines notamment, tient compte de leurs attentes explique Antioka, une des bénévoles: "Terre Sauvage, Géo, c'est ce qui marche bien, même Auto-Moto, ça part bien." Des thématiques plutôt positives que demandent souvent les patients comme Yvette de Villeneuve-sur-Yonne: "j'aime pas où il y a des morts, des trucs comme ça. Je préfère les choses plutôt gaies, où on se marre bien !"

Et les livres trouvent preneurs, même si les patients restent en moyenne cinq à sept jours dans ce nouveau service de médecine polyvalente de l’hôpital de Sens encadré parle docteur Judith Billiette: "on a surtout des patients présentant des polypathologies chroniques, insuffisance rhénale ou insuffisance cardiaque. On a des patients socialement isolés ou isolés géographiquement. Cela leur permet d'avoir d'autant plus un divertissement avec cette bibliothèque." Une bibliothèque qui propose 5.000 livres, dont une partie d'ouvrages sortis dans l'année, de nombreux volumes en gros caractères et désormais une sélection de livres bilingues, pour tenter de satisfaire un maximum de personnes.

