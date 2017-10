Yonne : des pieuvres pour soulager les prématurés

A l’hôpital de Sens, on utilise des pieuvres pour soulager les prématurés. Des pieuvres en coton bien-sûr avec des tentacules sur lesquelles les nourrissons peuvent tirer plutôt que d'arracher les multiples tuyaux auxquels ils sont reliés.

Dans le service des prématurés, chacun à sa pieuvre. Floriane est la maman d'Anaïs: "elle avait toujours tendance à agripper à tous les fils qui passaient sous main. C'est vrai que quand elle a eu sa pieuvre, elle a eu le réflexe assez rapidement d'agripper les petites pattes en tortillon. Effectivement, ça l'a peut-être un peu rassurée." Et c'est bien le but pour remédier à un problème récurrent explique Aurélia Beaumont, puéricultrice depuis douze ans à l’hôpital de Sens: "nous avons remarqué que les enfants arrachaient continuellement leur sonde gastrique, les fils de leur scope et tous les petits tuyaux qui traînent autour d'eux. Il faut savoir que l'enfant à un réflexe archaique qui s'appelle le "réflexe de grasping" ("saisir, attraper" en anglais), in utero l'enfant joue beaucoup avec son cordon ombilical. Une fois qu'il est né, il veut retrouver cette sensation."

Monique Gillequin, ambassadrice des petites pieuvres dans l'Yonne. En un an, elle en a fabriqué, à elle seule, une cinquantaine © Radio France - Renaud Candelier

Ces petites pieuvres pour les prémas, ce sont des bénévoles qui les fabriquent en coton crocheté, comme Monique Gillequin. L'an dernier, elle en a fabriqué une cinquantaine mais n'était jamais venue voir les bébés à l’hôpital: "oh la la, qu'est-ce qu'elle est petite. C'est bien la première fois que je vois un bébé aussi petit. C'est valorisant (de les voir), ça nous incite à continuer. C'est formidable."

"Un enfant né trop tôt est toujours une épreuve. Il y a une grande culpabilité pour les mamans de se dire qu'elles n'ont pas pu mener leur grossesse à terme"

Des pieuvres qui doivent répondre à des critères très exigeant: coton homologué, aucun peluche sur le corps de la pieuvre, des tentacules bien attachées, des mailles suffisamment serrées. Chacune est lavée à 60°C et emballée sous plastique. Monique Gillequin les contrôlent toutes. Elle a connu les petites pieuvres sur Facebook et s'est tout de suite engagée: "je n'ai jamais eu d'enfant moi-même mais je les adore. Et je me suis dis après tout pourquoi pas, c'est une bonne action."

Une action en tout cas appréciée des parents assure la puéricultrice, Aurélia Beaumont: "un enfant né trop tôt c'est toujours une épreuve. Il faut faire le deuil d'une grossesse qui n'est pas terminée. Le deuil d'un enfant imaginaire, qu'on a imaginé tout beau, tout rose, tout poupon de 3,5 kilos. Les parents se disent alors qu'ils ne sont pas tous seuls dans cette épreuve." Si vous aussi vous savez crocheter le fil de coton, vous pouvez fabriquer des petites pieuvres qui tomberont entre de bonnes mains.