Yonne : on fait le point sur la vaccination et les nouvelles règles au travail pour cette rentrée

On vous aide à bien préparer cette rentrée 2021/2022. Une rentrée marquée, une nouvelle fois par la crise sanitaire. Om en est la vaccination dans l'Yonne ? A qui s'adressent l'obligation de pass sanitaire et l'obligation vaccinale ? On fait le point avec les services de l'Etat.

Ce lundi 30 août, sur France Bleu Auxerre, on vous aide à bien préparer cette rentrée 2021/2022. Dans l'Yonne, comme partout en France, cette rentrée est de nouveau marquée par la crise sanitaire. Plus de 80% des icaunais éligibles ont reçu au moins une dose de vaccin mais il reste encore des marges de progression. Avec le retour au travail et le retour en classe, de nouvelles règles sont mises en place pour certaines professions. Entre pass sanitaire obligatoire, vaccination obligatoire on fait le point avec les services de l'Etat dans l'Yonne.

Où en est la vaccination dans l'Yonne ?

Dans l'Yonne, plus de 80% de la population éligible à la vaccination (à partir de 12 ans) a reçu au moins une dose note Henri Prévost, le Préfet. C'est bien mais ce n'est passez, surtout ce n'est pas uniforme. Ainsi les 18-24 ans sont en avance par rapport à la moyenne nationale avec 90% d'entre eux ayant reçu au moins une dose. En revanche, les 25-45 ans, et les plus de 80 ans sont en retard. Ce sont les tranches d'âge les moins vaccinées dans notre département. Entre 70 et 80% des 25-45 ans ont reçu au moins une dose, alors qu'ils sont pourtant parmi les plus actifs entre le travail, les loisirs et ont de fortes interactions sociales. L'autre inquiétude concerne les personnes de plus de 80 ans qui sont fortement à risque face au coronavirus.

En plus des centres de vaccination déjà en place, des opérations vont être menées pour "aller vers" ces publics et faciliter au maximum leur accès à la vaccination.

Comment "aller vers" les publics moins vaccinés ?

A chaque public son dispotif

Pour toucher les très jeunes, les 25-45 ans et les 80 ans et plus, trois nouvelles stratégies vont être déployées dans notre département. A chaque public sa stratégie. Ainsi pour toucher les plus jeunes (collégiens et lycéens) des équipes mobiles vont mener des opérations dans les collèges et lycées. Pour toucher les plus âgés (80 ans et plus), les médecins vont avoir accès à la liste de leurs patients non vaccinés pour permettre d'engager la discussion et les inciter à franchir le pas.

Des centres de vaccination éphémère ouvriront le samedi, pour une journée, dans des centres commerciaux d'Auxerre, Sens et Joigny les 4 et 11 septembre prochains. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Enfin, pour toucher les adultes, tout particulièrement les 25-45 ans, des centres éphémères de vaccination sont installés dans les centres commerciaux. Le principe est simple : sur une journée entière, un centre prend place dans une boutique ou un emplacement d'une galerie marchande. Vous pouvez ainsi profiter de vos courses pour vous renseigner ou franchir le pas. C'était par exemple le cas ce samedi 28 août aux Clairions à Auxerre et au Leclerc de Saint-Denis-Les-Sens. Voici les prochaines dates :

Samedi 4 septembre : Centre commercial Leclerc (Auxerre) et Centre commercial Auchan (Sens)

Samedi 11 septembre : Centre commercial Intermarché (Joigny)

Le centre de vaccination Auxerre Expo déménage

Ces dispositifs viennent compléter les centres de vaccination déjà existants. Attention, cette semaine le centre de vaccination d'Auxerre Expo déménage. Le lieu va reprendre ses activités à partir du 1er septembre. Le centre de vaccination est donc transféré.

Ce lundi 30 août 2021, les dernières injections auront lieu sur place, à Auxerre Expo.

Le centre va fermer ses portes le 30 août au soir.

Il réouvrira le 1er septembre au sein du Gymnase Bienvenu-Martin dans le quartier Sainte-Geneviève. Le lieu permettra de prendre en charge 900 injections par jour.

Le centre de vaccination d'Auxerre Expo déménage. Il ferme ses portes ce lundi 30 août au soir. Il rouvrira le 1er septembre au gymnase du collège Bienvenue Martin. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Si vous avez déjà pris rendez-vous initialement à Auxerre Expo : vous allez recevoir un sms ou un appel ou un email pour vous signaler le changement d'adresse. Il y a également une ligne verte mise en place : 03.86.48.65.88.

Pass sanitaire et obligation vaccinale au travail : pour qui et quand ?

Le pass sanitaire dès ce lundi 30 août

Qui est concerné ? A partir de ce lundi 30 août vous avez besoin, pour travailler, de votre pass sanitaire si vous travaillez dans un lieu où celui-ci est déjà exigé pour les visiteurs. Cela concerne, par exemple, les bars, les cinémas, les restaurants, les théâtres (ect). Cela peut concerner les centres commerciaux de plus de 20 000 m² si le pass y est imposé mais ce n'est pas le cas chez nous, pour l'heure, dans l'Yonne. Concrètement, pour travailler vous devez produire soit une preuve de vaccination complète, soit un test négatif de moins de 72 heures, soit un certificat de rétablissement et d'immunité.

Si je n'ai pas mon pass sanitaire ? Votre employeur ne peut pas vous faire travailler au contact du public. Dans un premier temps, une solution doit être étudiée concernant du travail à distance ou sur un autre poste. Si cela n'est pas possible votre contrat est suspendu ainsi que votre rémunération jusqu'à la production du fameux pass sanitaire. Si la situation dure plus de trois jours, votre employeur doit avoir un entretien avec vous pour trouver une solution pour que vous présentiez votre pass sanitaire à l'avenir. Pour rappel, vous pouvez vous faire vacciner sur votre temps de travail.

Dans tous les cas, le contrat ne peut pas être rompu. En revanche, attention si vous êtes en CDD : la suspension du contrat ne modifie pas la date de fin de celui-ci. Concrètement, si votre CDD s'achève le 1er septembre prochain, suspension ou non il prendra bien fin à cette date.

L'obligation vaccinale par étape à partir du 15 septembre

Qui est concerné ? L'obligation vaccinale est principalement en lien avec les métiers de la santé. Cela concerne aussi les professionnels qui travaillent dans les milieux socio-éducatifs. Enfin, sont concernés aussi les pompiers, les militaires, les personnes travaillant dans les transports sanitaires.

Des subtilités ? Les personnels travaillant en crèche ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Il en va de même pour les policiers qui, a contrario des gendarmes, ne sont pas des militaires.

Si je ne suis pas vacciné en temps et en heure ? L'obligation vaccinale se fait en plusieurs étapes jusqu'au 16 octobre prochain.

Jusqu'au 15 septembre : vous pouvez tout de même travailler, en ayant la preuve que vous n'êtes pas contaminé par le coronavirus.

vous pouvez tout de même travailler, en ayant la preuve que vous n'êtes pas contaminé par le coronavirus. A partir du 15 septembre et jusqu'au 16 octobre : il faudra apporter la preuve d'une première dose de vaccin et, en plus, une preuve que vous n'êtes pas contaminé par le coronavirus.

il faudra apporter la preuve d'une première dose de vaccin et, en plus, une preuve que vous n'êtes pas contaminé par le coronavirus. A partir du 16 octobre : ce sont peu ou prou les mêmes règles que pour le pass sanitaire obligatoire. Votre contrat et votre rémunération sont suspendus.

Les exceptions et les précisions sont disponibles ici, sur le site du Ministère de la santé.