Fête des pères : chez les Bersan dans l'Yonne, le vignoble se transmet entre générations

Il n'y aura pas de bouteille de vin en guise de cadeau pour la fête des pères aujourd'hui chez les Bersan, qui gèrent un domaine viticole à Saint-Bris-le-Vineux : "ce n'est pas interdit mais _on offre plutôt quelque chose qui change_, lance Pierre-Louis. C'est souvent un whisky car mon papa est un grand amateur".

Parents et associés

Depuis 2009, il travaille avec son père comme associé. "C'est _avant tout de la fierté_, lance ce dernier. On a d'ailleurs mis le prénom de mon fils en premier pour l'entreprise, la transmission commence par là". Avec la différence de génération, chacun a pourtant son idée pour la gestion du domaine. "Moi, forcément, je veux faire un petit peu bouger les choses, lance Pierre-Louis. Ce qui est génial, c'est que mon père est plutôt ouvert sur cet apport, cette jeunesse et cette fougue disons !".

"Travailler entre père et fils, ça demande de faire des concessions, acquiesce Jean-François. On n'a pas forcément la même vision des choses, mais quand on le fait intelligemment, il n'y a pas de problème". "On est tous les deux très rugby, pourtant je ne l'ai jamais forcé à en faire ! ajoute-t-il. _Je pense qu'au niveau professionnel, ça a été la même chose.Il ne faut pas forcer, les choses doivent venir naturellement et donner envie de continuer ce que chaque génération a fait"_.

Un patrimoine et une histoire

"C'est une transmission de patrimoine et savoir-faire, lance Pierre-Louis. C'est un métier qui apporte tellement de plaisir et de partage, _la transmission de ce domaine familial, c'est un plaisir inestimable_". Une passion qui s'est forgée dès l'enfance : "on commence à jouer dans les caves avec les copains, plus tard on monte sur le tracteur, se remémore-t-il. Mes parents ne m'ont jamais forcé, ça s'est fait tout seul, c'est moi qui ai voulu continuer".

"On est les maillons d'une chaîne, ajoute Jean-François. L'espoir c'est qu'il y ait encore des Bersan ici dans quatre siècles. Le propre de tout le monde, c'est d'avoir des enfants qui continuent, lorsque le métier le permet".