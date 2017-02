Yonne : huit kilomètres de persévérance des lycéens joviniens

Ils ont marché huit kilomètres, bâtons à la main et c'était une première pour beaucoup. Une vingtaine de lycéens de Joigny ont découvert la marche nordique dans le cadre de "la semaine de la persévérance". Une expérience parfois éprouvante, déroutante même, avec malgré tout quelques sourires

Ils étaient plus d'un a regretter l'état de leurs chaussures après seulement quelques minutes de marche. Marcher en forêt, sur des chemins, ils étaient nombreux à ne pas l'avoir fait depuis l'enfance. Et pour la plupart de ces jeunes âgés de 16 à 18 ans, la randonnée n'était pas vraiment au programme de leurs loisirs. "C'est épuisant !" commente d'emblée Cléa. Laura, elle, explique qu'elle "n'avait jamais fait ça. Mais ça fait du bien, on sent que notre corps, il est..." Pas simple de dire ce qu'on ressent dans ces moments-là. Elle n'est pas la seule à se dire que c'est un peu douloureux, mais finalement pas si désagréable.

"On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue" - REPORTAGE Renaud Candelier Partager le son sur : Copier

Des sensations que connait bien Françoise Guénin, la présidente du comité de randonnée de l'Yonne fait partie des accompagnateurs: "ils sont très courageux, ils ont beaucoup de volonté. En plus c'est quand-même un parcours assez difficile avec des côtes. Pour la marche, il faut de la persévérance parce que ce sont des jeunes qui ne sont plus habitués à marcher beaucoup et puis à sortir en forêt, dans la nature, c'est quand-même une démarche intéressante à leur niveau".

Une démarche qui fait aussi mal aux pieds, quelques ampoules sont soignées en chemin. Certains ne voient pas bien l'objectif "on marche pour rien là !" Mais ce n'est pas l'avis de leur professeur d'EPS, qui se dit "très fière d'eux.". "Ils disent souvent, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable. Au moins aujourd'hui on vous a prouvé que vous étiez capable de le faire".