Yonne : ils donnent leurs jouets à d'autres enfants du monde

Des enfants du centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne recevaient mercredi la visite d'Alain Jens. Le fondateur de l'association Enfants Solidaires est venu leur montrer en vidéo où sont partis les jouets que ces petits Icaunais ont donnés.

Au centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne, Alain Jens est accueilli avec des sourires. A chaque retour de voyage, partout où il a collecté des jouets en France, il retrace son périple en vidéo. Gonzalo, dix ans, a reconnu le jouet qu'il avait donné: "J'ai vu mon chien, c'était un doudou, un chien blanc avec des oreilles noires. Je ne m'en servais plus mais je l'aimais bien. Je l'ai donné pour que les enfants soient contents." Mathilde, six ans, elle aussi se souvient bien de la poupée qu'elle a donnée "elle avait des petites queues de cheval et les cheveux orange."

Tous ces jouets avaient été triés et montés dans la remorque du camion d'Enfants Solidaires par les petits Villeneuviens explique Alain Jens

"L'idée c'est que les enfants voient qu'ici on gaspille, on jette mais que la planète est magnifique et qu'on peut rencontrer des gens extraoridinaires" Alain Jens Partager le son sur : Copier

Ces jouets sont allés en Grèce et en Roumanie à des enfants de centre sociaux, des orphelins ou des enfants handicapés qui en échange offrent un souvenir que leur présente Alain Jens en dépliant une grande feuille enroulée sur elle-même: "Ils ont écrit en Roumain - merci pour les cadeaux - ça vient d'un foyer un petit peu comme ici. Sauf que dans ce foyer, on a fouillé dans tous les tiroirs, nous n'avons pas trouvé de feutres de couleur. Ce n'est pas grave, avec la couleur ils auraient pu mettre des petits trucs en plus. C'est pour vous dire que avec pas grand-chose, ils faut que ces enfants s'occupent."

Au centre de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne, les enfants sont solidaires - Reportage Renaud Candelier Partager le son sur : Copier

Une prise de conscience qui passe aussi par le suivi du voyage en direct ou presque sur le site d'Enfants Solidaires explique la directrice, Hélène Baron : "on sortait le vidéoprojecteur et on regardait ce que faisait Alain. Donc on a suivi par exemple quand il a eu des problèmes mécaniques." Une manière d'ouvrir ces petits Icaunais au reste du monde, dans un esprit de solidarité. Pour poursuivre son activité, l'association Enfants Solidaires recherche en permanence des financements.