Yonne : l'association Clef lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisation

Dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui ont lieu du 6 au 12 septembre, France Bleu Auxerre a assisté à un cours de Fle (Français langue étrangère) offert à trois jeunes réfugiés afghans. Ce cours est prodigué par des formateurs de l'association Clef (Communiquer, lire, écrire, former), installée dans six grandes villes de l'Yonne : Avallon, Auxerre, Joigny, Saint-Florentin, Sens et Tonnerre.

L'association Clef prend en charge 600 personnes chaque année. 40% sont Français, ont été peu scolarisés et souffrent d'illettrisme ou d'analphabétisation. 60% sont étrangers, ont fui leur pays en guerre et veulent apprendre la langue française pour s'intégrer dans notre pays.

En France, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme estime que 7% des majeurs en France, soit 2 millions et demi de Français, ne savent pas lire ou écrire. La moitié vit à la campagne. Côté jeunes, près d’un sur dix est en difficulté de lecture, toujours selon l'Anlci.

Des cours de vocabulaire, de fausses situations concrètes...

L'association icaunaise Clef aide donc 600 personnes chaque année à sortir de l'illettrisme ou à tout simplement apprendre le Français quand elles viennent d'un pays étranger. Les formateurs de l'association leur prodiguent généralement 14 heures de cours par semaine.

France Bleu Auxerre a pu assister à l'un de ses cours, offert à trois réfugiés afghans. L'association Clef les suit depuis le mois de juillet. Pour ces jeunes qui sont arrivés en France sans aucune base de notre langue, le principal frein à l'apprentissage du français est un problème de mémorisation, explique Sirkka Belleguie, formatrice à Clef.

Après déjà deux mois de formation donc, Sirkka leur apprend certains noms d'aliments en formulant une phrase simple sujet, verbe, complément : "Je bois du jus d'orange, je mange de la charcuterie." La formatrice d'origine finlandaise tourne cette phrase affirmative en interrogation : "Est-ce que tu bois du jus d'orange ? Oui, je bois du jus d'orange." La clé réside dans la répétition, selon Sirkka. "Je leur ai appris le vocabulaire autour de la Poste il y a plusieurs semaines. Il y a quelques jours, ils avaient déjà oublié. Ils apprennent en répétant."

Sirkka Belleguie offre un cours de français langue étrangère (Fle) à trois jeunes réfugiés afghans dans les locaux de l'association Clef à Auxerre. © Radio France - Lucas Archassal

Sirkka pratique également un autre type d'exercice, celui de fausses situations concrètes. La formatrice joue le rôle d'une médecin ou d'une guichetière à la Poste dans les locaux de l'association Clef. "Ce matin, nous avons travaillé à la Poste pour savoir comment demander des timbres, un carnet de timbres, ainsi qu'un carnet de tickets de métro." C'est une mise en situation, une sorte de jeu, explique Sirkka.

L'objectif : s'insérer et s'intégrer

L'autre frein à l'apprentissage du français, selon la directrice de l'association Clef Nelly Dedebant, réside dans la peur de la nouveauté et de se mettre en situation. En d'autres termes, c'est la peur d'échanger avec quelqu'un qui sait parler français ou qui ne souffre pas d'illettrisme ou d'analphabétisation. "Cette peur peut se retrouver dans n'importe quelle situation. _Prenons l'exemple de prendre le bus : ça nécessite plein de compétences comme lire l'horaire, se dire 'je peux y arriver seul'._"

La directrice de l'association icaunaise Clef (Communiquer, lire, écrire, former) Nelly Dedebant. © Radio France - Lucas Archassal

C'est pourquoi les formateurs de l'association Clef réalisent régulièrement ces exercices de fausses situations concrètes. Ils aident les personnes illettrées à s'insérer dans la société, ce que nous confie la directrice de l'association Clef Nelly Dedebant : "L'objectif de ces exercices c'est l'insertion sociale, économique et citoyenne et l'intégration." C'est aussi un moyen pour eux de pouvoir réaliser des projets qu'ils ont envie de mener par la suite.

L'association Clef travaille également en collaboration avec le Centre de formation apprenti de l'Yonne, l'École de la deuxième chance ainsi qu'avec le pôle de formation Nièvre/Yonne. L'objectif est d'opérer des passerelles entre personnes allophones (dont la langue maternelle n'est pas le français) ou personnes ayant besoin d'une remise à niveau et ces organismes de formation. Nelly Dedebant : "Le but est de progresser et de réaliser leurs projets professionnels dans le bâtiment, la soudure, la restauration, en fonction des débouchés et des métiers en tension dans l'Yonne."