Yonne : L'association Phoenix 89 ouvre le premier garage solidaire du département à Montigny-la-Resle.

Le premier garage solidaire du département a donc ouvert ses portes il y a quelques semaines à Montigny-la-Resle. C'est un garage associatif qui permet de faire appel à un spécialiste pour une intervention à moindre coût.

L'association Phoenix 89 a également décidé de proposer une deuxième activité : le self-garage. Depuis 2016, il en existe un également à Paron près de Sens. C'est donc un garage en libre-service. On peut louer un pont élévateur et du matériel, et acheter des pièces détachées ou des produits nécessaires pour l'entretien de sa voiture.

"J'ai fait la vidange de ma femme et j'ai changé mes plaquettes de frein" : Nicolas, habitant d'Appoigny

C'est ce qui a attiré Nicolas, un habitant d'Appoigny. "J'ai fait la vidange de la voiture de ma femme, la vidange de mon camion, les plaquettes de frein. Sans le pont on peut pas le faire, ou alors par terre. Mais à 43 ans j'ai déjà donné. Je sais que je peux aussi avoir les conseils du mécano. S'il y a un problème, il est là pour nous aider. Et je pense que ça peut convenir à ceux qui sont un peu bricoleurs."

Nicolas un habitant d'Appoigny s'y connait un peu en mécanique. Il bénéficie d'un des ponts élévateurs que lui loue l'association. Copier

Géraldine, quant à elle, n'y connait rien en mécanique. Son objectif c'est bien de payer moins cher l'entretien de sa voiture. "J'ai vu la pub sur facebook. Il y avait des promos vidange ce mois ci, avec un tarif plus attractif qu'un garage traditionnel. Et puis deux ou trois pièces aussi à changer sur mon véhicule avec un devis qui était près de 50 euros moins cher. Le prix m'a emballé et en plus je soutiens le projet d'une association . Par contre la mécanique, c'est pas mon domaine, les mains dans le cambouis non plus. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui s'y connaissent un peu. "

Géraldine n'y connait rien en mécanique. Son objectif c'est bien de payer moins cher l'entretien de sa voiture. Copier

"On négocie les tarifs de nos fournisseurs et on ne fait pas de bénéfices, donc c'est moins cher pour le client" : Rachid Chenouna de l'association Phoenix 89

Et si c'est moins cher qu'un garage traditionnel , c'est qu'il y a des raisons explique Rachid Chenouna de l'association Phoenix 89. " La première, c'est qu'on a négocié de supers tarifs au niveau de nos fournisseurs . On va aussi récupérer des pièces sur internet, bien moins chères, et de même qualité. Deuxième chose, on est une association, on ne fait pas de bénéfices, et on peut proposer une tarification au niveau du taux horaire moins chère que les autres garages. 'est le but car on s'adresse à un public qui n'a pas beaucoup de moyens."

Le garage solidaire de Montigny-la-Resle emploie deux mécaniciens professionnels. Il y a également cinq personnes en insertion qui sont formés aux métiers de garagiste et mécanicien.