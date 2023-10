Yonne : l'Ehpad de Saint-Agnan accueille de nouveau des résidents

C'est une inspection de l'Agence Régionale de Santé qui déclenche l'affaire. Nous sommes en mai 2022, cinq mois après la sortie du livre-enquête sur les Ehapd, "Les fossoyeurs" de Victor Castanet. L'ARS estime alors qu'ici les résidents seraient en danger : manque de soins, un résident sur deux qui serait sous-alimenté, problèmes dans la délivrance des médicaments, personnels absents, un tableau noir qui conduit à la suspension pour six mois, puis à une fermeture définitive le 18 novembre 2022.

Le conseil d'Etat annule la fermeture

Le groupe Bridge, propriétaire de l'établissement, dément ces accusations, mais reconnaît des manquements, notamment en matière de personnel. Après quatre mois de bataille auprès de la justice administrative pour la réouverture, Bridge obtient gain de cause devant le conseil d'Etat . Ce dernier déclare qu'il y a "un doute sérieux sur le bien-fondé de la cessation d'activité" et autorise la réouverture. La nouvelle direction de l'établissement assure qu'aujourd'hui toutes les obligations réglementaires sont respectées.

Une chambre disponible à la résidence Flore du groupe Bridge à Saint-Agnan © Radio France - Renaud Candelier

Pas d'explications du groupe Bridge sur les dysfonctionnements

Pour autant, la page reste encore difficile à tourner. Durant ces derniers mois, il fallu quand-même remédier aux nombreux dysfonctionnements qui avaient été constatés. Et aujourd'hui, le groupe Bridge peine à reconnaître sa responsabilité dans les difficultés qu'a connu cet établissement. "Il n'y a pas de raison majeure qui vont venir expliquer les dysfonctionnements", déclare Sarah Boudjemai, cheffe de cabinet du président de Bridge, "les dysfonctionnements qui ont été relevés par les autorités de tutelle relevaient aussi et notamment du personnel, donc le besoin de recruter du personnel." Pour rappel au moment de la fermeture, l'établissement n'avait plus de médecin, ni d'infirmière.

"On œuvre aujourd'hui à constituer une équipe qui soit fidèle", explique la directrice de cabinet, "c'est une confiance que l'on travaille tous les jours auprès des salariés qui ont aussi été un peu bousculés par cette fermeture. Aujourd'hui, on est plutôt fiers d'avoir une équipe au complet et prête à accueillir de nouveaux résidents."

Seize salariés au total travaillent à la résidence Flore de Saint-Agnan, dont une dizaine y travaillaient déjà et se sont formés durant la fermeture. Et un futur médecin traitant, basé à Villeneuve la Guyard se déplacera en cas de besoin. Ce qui a aussi changé, c'est le dialogue avec les équipes explique la nouvelle directrice Marine Moreau : "Je prends le temps pour écouter le besoin de la soignante et le besoin du résident. Je mets aussi de la transparence dans nos projets, sur ce qu'on va faire le mois prochain et aussi je leur demande leur avis pour beaucoup de choses, pour les animations qui sont menées au sein de la résidence, aujourd'hui c'est des animations personnalisées au résident." Des résidents au nombre de deux pour 37 places. Et faute de reprises des financements de l'Etat, la résidence Flore fonctionne pour le moment sur les fonds propres du groupe Bridge.

Côté réglementaire, une commission de suivi se tient avec l'Agence régionale santé tous les mois.