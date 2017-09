Yonne : la "maison d'Hélène" sauvée par la mobilisation des adhérents et des élus

A Saint-Martin-sur-Ouanne, la "maison d'Hélène" accueille les malades du cancer et leurs proches. Tout a failli s'arrêter il y a deux ans, lorsque les propriétaires ont voulu vendre. Grâce à la mobilisation des bénévoles et des élus, c'est finalement la commune qui a racheté les lieux.

Ce moment tant attendu est arrivé dimanche : la remise officielle des clés à l'association Cap Saint-Martin, et la coupe du ruban tricolore, comme pour inaugurer ce nouveau départ. Parmi la centaine de personnes qui ont fait le déplacement malgré la pluie, beaucoup de bénévoles, les représentants des élus, les malades et leurs proches.

On avait très peur que tout ça cesse

"Aujourd'hui est un grand jour", souffle Jocelyne d'une voix étouffée. "Désolée, l'émotion..." Difficile pour elle de retenir quelques larmes de joie. Atteinte du cancer, cela fait quatre ans qu'elle vient à "la maison d'Hélène" pour se ressourcer dans cette grande bâtisse et son jardin verdoyant. "Quand on vient ici, on a une sensation de paix... Indescriptible. Et on avait très peur que tout ça cesse."

135 000 euros à trouver

Car ce havre de paix, où les malades et leur entourage peuvent venir se détendre et oublier la maladie quelques heures, a bien failli péricliter. Il y a deux ans, les propriétaires, âgés, ont décidé de mettre en vente leur bien. Et les bénévoles de l'association Cap Saint-Martin, hébergés à titre gracieux, n'avaient pas les fonds nécessaires. "Le prix était de 135 000 euros", explique Gérard Lécole, le président de Cap Saint-Martin. "On n'avait pas cet argent, on ne pouvait pas emprunter, on ne fait pas de bénéfice..."

Face à ce casse-tête, les adhérents ont interpellé les élus locaux. Et contre toute attente, leur mobilisation a payé. La ville, le département et la région se sont mis d'accord ensemble pour racheter intégralement la propriété. A présent, la maison appartient donc à la commune de Charny-Orée-de-Puisaye, qui la laisse à disposition des bénévoles. "On ne leur demandera pas de loyer", explique Michel Courtois, le maire de Charny. "Ils auront simplement à payer l'eau et l'électricité."

Les bénévoles avaient décoré le jardin de panneaux de remerciement envers les élus © Radio France - Lisa Guyenne

Le cancer fait toujours plus de victimes

Pour l'édile, la décision de ce rachat était un geste tout à fait normal. "C'est quand même une association d'utilité publique, pour le travail qu'ils accomplissent avec les malades. Il faut souligner qu'en France, très peu de structures réussissent ce challenge. Et c'est malheureusement nécessaire, d'avoir de tels lieux." Car il faut s'en rappeler, le cancer touche chaque année un peu plus de monde. D'après les dernières données, en 2015, 385 000 nouveaux cas ont été déclarés en France.

Par ailleurs, Cap Saint-Martin vient d'ouvrir une succursale dans le Nord du département, à Carisey, près de Tonnerre. La "maison de Muriel" a vocation, au même titre, à accueillir les malades et leurs familles pour oublier un peu le quotidien de la maladie.

