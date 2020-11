Yonne : le coronavirus présent dans 41 EHPAD du département

Les ehpad de l'Yonne affrontent eux aussi la seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Malgré les règles très strictes qui encadrent les visites, le coronavirus a franchi la porte de 41 établissements de notre département qui en compte au total une soixantaine. Dans la plupart des cas il s'agit d'un ou deux malades au sein du personnel ou des résidents mais dans 8 ehpad il s'agit de foyers épidémiques.

Eve Robert - Déléguée départementale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche Comté Copier

41 établissements touchés dans l'Yonne actuellement

Deux tiers des établissements icaunais sont actuellement touchés par la deuxième vague de l'épidémie selon les chiffres communiqués par l'Agence Régionale de Santé. Dans les ehpad qui ne sont pas concernés on touche du bois, "et à deux mains" confirme Jean-Claude Denos, maire de Courson-Les-Carrières et Président du Conseil d'Administration de l'établissement. " Par chance, je dis bien par chance, parce qu'en définitive on ne sait jamais trop comment cela vient, on a aucun cas de covid-19 à l'heure actuelle ce qui est réconfortant pour nous parce que nous avons eu cette période au mois de mars très très très difficile pour nous, pour le personnel et pour les familles".

Les ehpad de l'Yonne sont aussi touchés par la deuxième vague de l'épidémie Copier

L'ehpad de Courson-Les-Carrières a en effet été l'un des plus touchés lors de la première vague de l'épidémie avec plusieurs décès recensés. Désormais le personnel est mieux armé, mieux préparé et mieux équipé pour faire face à cette seconde vague. Comme partout les leçons du printemps ont été retenues. C'est le cas par exemple lors des visites. La maman de Patrice Migairou vient d'arriver à l'ehpad de Champ-Sur-Yonne. Les consignes sont très strictes : " Quand nous voulons voir ma maman, d'abord c'est pas plus de trois visites par semaine, pas plus de deux personnes en même temps, la visite dure trente minutes maximum et nous devons nous inscrire 24 à 48 heures à l'avance" explique-t-il. Bien entendu les gestes barrières sont de rigueur : gel, masque et distance.

Des mesures pas toujours respectées ni acceptées

C'est du bon sens selon Patrice Migairou " C'est une maison qui est très sensible, habitée par des personnes âgées donc des gens à haut risque". Tout ce protocole sanitaire, draconien le rassure, alors que le pic de cette seconde vague est attendu pour mi-novembre "La mise en place de toutes ces mesures de sécurité et la vérification que ces mesures sont bien appliquées ne fait que nous rassurer".

Eve Robert, déléguée départementale de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté appelle à respecter et soutenir les soignants des ehpad. Copier

Mais toutes les familles ne sont pas aussi compréhensives c'est ce que constate l'Agence Régionale de Santé. Des soignants ont fait remonter des incidents avec des proches, parfois des actes de violences à leur égard. Si elle comprend la colère qui peut s'exprimer, Eve Robert, la déléguée départementale de l'ARS appelle ces proches, ces familles " à plus de respect vis à vis des professionnels des ehpad qui vivent, aujourd'hui, une phase extrêmement difficile de leur vie professionnelle.

Vendredi dernier 41 établissement avaient signalé un ou plusieurs cas auprès de l'ARS. Une quinzaine de décès, liés au coronavirus dans les établissements icaunais, sont à déplorer depuis le mois de septembre.