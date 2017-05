Yonne : le hand spinner fait tourner les têtes dans les cours de récré

C'est le phénomène du moment dans les cours de récréation de l'Yonne. Le hand spinner est une "toupie à main" qui fait fureur au point que certains magasins sont en rupture de stock.

Si vous ne fréquentez pas des enfants de moins de quinze ans, vous ne pouvez pas connaître. Il s'agit tout simplement d'une toupie moderne, "une toupie à main" (traduction littérale de hand spinner) qui fait fureur. Un roulement à bille autour duquel tournent trois anneaux et que l'on tient au bout du doigt. Et en récré, c'est devenu le jouet indispensable au point que certains magasins sont en rupture de stock.

Dans l'Yonne, c'est devenu un indispensable des cours de récréation, le hand spinner - REPORTAGE Renaud Candelier Copier

Un jouet anti-stress venu des Etats-Unis

Si vous entendez un petit bruit de roulement à côté de vous, dans la rue, c'est qu'un enfant fait tourner son hand spinner pas loin, comme Acaïs, dix ans, qui sort de l'école: "on le fait tourner et on fait des figures, comme le tour du monde. Il y a qui arrivent à le faire tourner pendant cinq minutes". Le hand spinner est une mode très récente, Baptiste douze ans en classe de 5e, lui aussi vient de l'adopter: "ça va faire deux semaines que je l'ai. J'ai trouvé le concept assez sympa et je me ronge assez souvent les ongles donc ça m'évite de le faire." Ce jouet anti-stress a en effet été inventé il y a vingt ans aux Etats-Unis par une mère de famille pour son enfant malade. Un jouet resté sans succès jusqu'à ce printemps 2017. Et si vous voulez en trouver un pour offrir bon courage, de nombreux magasins sont en rupture de stock.

On a eu une très très forte demande sur les journées de jeudi, vendredi, samedi.

Christophe De Ridder, responsable du magasin Joué Club à Sens © Radio France - Renaud Candelier

Et cette pénurie a affectée la plupart des magasins des jouets qui n'ont pas vu le phénomène venir. Dans cette enseigne spécialisée au nord de Sens, le responsable Christophe De Ridder vient de refaire son stock: "on a mis un panneau pour indiquer que nos hand spinner étaient arrivés et disponibles dans notre magasin. On a eu une très très forte demande sur les journées de jeudi, vendredi, samedi. Et là on a des clients qui commencent à demander d'autres hand spinner, des pailletés ou à led ou encore phosphorescent. A prioiri ça vient des Etats-Unis, c'est arrivé en France il y a tout juste quinze jours ou trois semaines."

Un produit qui a traversé l'Atlantique grâce à internet explique Pacôme 11 ans: "dès que j'ai vu une vidéo sur internet, j'ai eu envie d'en avoir un". D'après les vendeurs de jouets, cette mode des hand spinner devrait durer au moins jusqu'à cet été.