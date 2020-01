Yonne : le seul monastère copte orthodoxe de France veut s’agrandir en construisant une église à Ronchères

On fête Noël ce 7 janvier ! Pas le Noël des catholiques, mais celui des chrétiens coptes orthodoxes. Et c'est à Ronchères (Yonne) que se trouve le seul monastère dédié en France à ce culte venu du Moyen-Orient. Il est de plus en plus fréquenté par les croyants, si bien qu'une église s'y construit.

Les chants religieux s'égrainent dans la petite chapelle du monastère de la Vierge Sainte-Marie et de l'Archange Michel, embaumé d'encens et tapissé de moquette rouge. C'est l'heure de la messe. Une cinquantaine de croyants sont assis sur deux rangées de chaises, à gauche, les hommes, à droite, les femmes. Et au centre, bien au fond de la nef près de l'autel et des icônes, les enfants, qui chantent en français, en égyptien, ou en copte.

De nombreuses familles chaque week-end

Avec sa longue barbe, sa robe noire, sa coiffe traditionnelle des moines coptes sur la tête et ses lunettes rondes dorées, le père Bedaba n'en loupe pas une miette. C'est lui qui officie lors de cette messe qui dure presque quatre heures. Originaire d'Egypte, il a quitté son pays natal pour débarquer en 2004 à Ronchères (Yonne), petit village niché au fond de la Puisaye qui accueille le monastère depuis 1997.

Chaque week-end, plusieurs familles coptes venues d'un peu partout de France, de Belgique ou des Pays-Bas, viennent séjourner au monastère. "Les gens aiment bien venir ici, nombreux, pour prier, et rester quelques temps au calme dans la nature", résume le père Bedaba.

C'est dans cette petite chapelle du monastère de Ronchères (Yonne) que les coptes viennent prier chaque week-end. Une chapelle devenue trop étroite pour accueillir l'afflux de fidèles. © Radio France - Nicolas Fillon

Un lieu faisant partie intégrante de la vie des fidèles pour qui la transmission de cette culture copte est essentielle. Youstina, 20 ans, en est le parfait exemple. Elle habite Migennes (Yonne), à une heure de route, vient depuis toute jeune à Ronchères avec ses parents. Et pas seulement pour le Noël orthodoxe. "C'est tous les dimanches, raconte la jeune femme. C'est notre lieu sacré. Ici, on se connaît un peu tous. Venir au monastère, ça nous permet aussi de rencontrer des personnes qui viennent de plus loin."

Une église en construction pour combler le manque de place

Mais la petite chapelle et les chambres du monastère ne suffisent plus pour accueillir tout le monde. Alors, depuis 2012, une grande église copte orthodoxe d'une capacité de 500 places est en construction juste à côté.

La future église du monastère de Ronchères (Yonne) fait 600 m2 au sol. Mais sa construction est stoppée pour le moment, en raison de l'insuffisance des dons pour financer les travaux. © Radio France - Nicolas Fillon

"Il y a 600 m2 au sol, avec 13 mètres de haut", décrit Sami, qui nous fait la visite. Ce maçon égyptien, arrivé en 1995 à Ronchères et naturalisé français, participe activement au chantier.

"Je suis fier de construire cette église, poursuit-il. En plus, elle est géante ! C'est une sorte de cathédrale. On a mis presque un an pour finir le gros oeuvre, il ne reste plus que l'isolation à terminer, et le déménagement à l'intérieur à finaliser. Cette église, on la construit pour l'avenir, nos enfants et les futures générations."

Un chantier à l'arrêt, faute de dons

Un projet intégralement financé par les fidèles qui construisent également un autre bâtiment attenant avec plus de chambres qu'au monastère. Mais les travaux n'avancent plus, faute de dons.

Un autre bâtiment a émergé de la terre sur le site de Ronchères (Yonne). Il proposera une trentaine de chambres, trois fois plus qu'au monastère, où pourront dormir les fidèles. © Radio France - Nicolas Fillon

S'il est toujours possible de donner en contactant le monastère, le chantier est au point mort. La petite chapelle du monastère de Ronchères n'est donc pas prête de désemplir.