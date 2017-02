Yonne : le téléphone portable passera bientôt à Champcevrais-en-Puisaye

La petite commune est dotée depuis ce mercredi d'un pylône de téléphonie mobile. Une structure de 50 mètres de haut qui sera opérationnelle d'ici six mois maximum.

Champcevrais, 350 habitants, fait partie des nombreuses communes de l'Yonne situées en zone blanche. Un vrai handicap au quotidien, comme l'explique le maire, Pierre Denis

"L'absence de communication perturbe le fonctionnement de la commune et son attractivité. La sécurité est aussi en jeu. "

On a beau agiter son téléphone dans tous les sens, ça ne passe pas. Une difficulté pour les habitants mais aussi pour les commerçants, comme Tony Pora, qui gère l'hôtel-restaurant du village.

"Des pensionnaires sont partis à Saint-Fargeau où il y a du réseau mobile plus accessible. Ce sera un plus pour nous et pour le village."