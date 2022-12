Yonne : Les dons aux associations ont baissé en 2022

En cette fin d'année 2022, c'est l'heure du bilan financier pour les associations. Pour nombre d'entre elles, les dons ont baissé par rapport à 2021. Et les structures de l'Yonne ne sont pas épargnées.

Le nombre de donneurs en baisse

Lors de la collecte des 25 et 26 novembre, les dons pour la Banque Alimentaire ont baissé de 20% dans l'Yonne. Ceux pour la Croix-Rouge ont également diminué, selon Catherine Jochmans-Moraine, présidente de la Croix-Rouge dans le département. "On a fait une campagne national d'appel aux dons, déclinée dans tous les départements, car on se rend compte qu'il y a un peu moins de monde que d'habitude. Il faut aller frapper un peu plus à toutes les portes", explique-t-elle.

Au Secours catholique, le nombre de donneurs a diminué d'environ 10% en 2022 par rapport à 2021. Toutefois, le montant moyen du don a augmenté au niveau national et dans l'Yonne, pour atteindre 150€. "En somme totale, on va arriver pratiquement à la même somme que l'an dernier", analyse Jean-Pierre Noret, trésorier du Secours Catholique en Bourgogne. Il explique ce regain de "fin d'année", grâce aux "campagnes de publicité, aux relances".

Des besoins financiers en hausse

La situation des associations est d'autant plus délicate que leurs besoins augmentent. Au Secours catholique de l'Yonne, 600 familles ont été aidées en 2022, soit 8% de plus que l'an dernier, dans un contexte de très forte inflation. L'association distribue essentiellement des chèques, pour aider au paiement de charges quotidiennes : loyer, factures, carburant. "Nous sommes inquiets par rapport à l'année prochaine car avec la flambée des prix, nos besoins seront encore plus importants en 2023", explique encore Jean-Pierre Noret.

Conséquence directe de cette inflation, les familles n'ont plus forcément les moyens de subvenir aux besoins de leurs animaux, et les abandonnent davantage, constate la SPA d'Auxerre, qui n'a plus de place dans son refuge. Pour cette association, les coûts liés aux "frais de vétérinaire, à la nourriture" augmentent.

Or là aussi, les dons diminuent. "Avec toutes les charges qui augmentent, le budget alimentation, les gens n'ont plus les moyens de donner aux refuges", indique Valérie Cartereau, la présidente de l'association. Indépendante de l'organisation nationale, la SPA d'Auxerre vit essentiellement des adhésions et des legs de particuliers. En 2022, le nombre de cotisations (au moins 30 euros par an) a diminué d'environ un quart. Sans nouvelle rentrée d'argent, l'association a, à ce jour, de quoi tenir "un an et demi", conclut Valérie Cartereau.