Yonne : les forains au chevet des enfants malades de hôpital de Sens

Le service de pédiatrie du centre hospitalier de Sens s'est transformé jeudi en fête foraine pour tenter de redonner le sourire à une vingtaine d'enfants hospitalisés. Une initiative unique en France.

Stand de pêche aux canards, jeu du "chamboule tout", barbe à papa... C'est le drôle de spectacle qui attend visiteurs et malades au cinquième étage de l'hôpital de Sens. Alors que la ville inaugure vendredi la Foire exposition et la fête foraine, les forains vont au chevet des enfants malades hospitalisés au service de pédiatrie.

C'est trop bien ! C'est hyper bien ! La fête foraine, y a plein de jeux, c'est le paradis ! (Kamel)

Kamel a été un bébé grand prématuré. Aujourd'hui âgé de 9 ans, il souffre de douleurs chroniques au dos et à l'oreille. Soigné au centre hospitalier de Sens et à l'Hôpital Necker pour enfants malades, Kamel passe de longues journées dans les services de pédiatrie. "Cette fête foraine lui redonne le sourire" résume sa mère Rachida.

Il n'a pas pu aller à la fête foraine à cause de son petit bobo, et la fête foraine est venue à lui, c'est vraiment bien !

Barbe à papa, peluche, doudou.. et stéthoscope

C'est la troisième édition de l'opération Fête foraine à l'hôpital de Sens. Un événement unique en France. "Je trouve ça génial ce qu'ils font pour les enfants, bravo aux forains" s'exclame Angélique, mère de Kiliane et Romane, deux enfants souffrants d'épilepsie.

Aurore Lambert est l'organisatrice de cette fête foraine à l'hôpital. "On est à Sens durant trois semaines, il y a des enfants qui ne peuvent pas se déplacer, on part du principe qu'il faut ramener la joie où il y en a un petit peu moins, pour leur faire oublier qu'ils sont malades, qu'ils sont à l'hôpital, qu'ils vont avoir une piqûre, donc voilà, on est là pour ça."

Stéthoscope autour du cou et barbe à papa à la main, Sylvie, auxiliaire de puériculture, a elle aussi le sourire jusqu'aux oreilles devant le bac de la pêche aux canards.

Ça fait du bien au moral, et nous aussi on est content, on les voit heureux ils ont le sourire, c'est parfait !

