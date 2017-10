Yonne : Les prénoms en vogue en 2017

Gabriel, Raphaël, Jules, Louise, Emma, Jade. On connaît le podium des prénoms donnés aux enfants en 201. Le traditionnel "Officiel des prénoms 2018" vient d'être publié. Coup de projecteur à Sens.

6.000 Gabriel sont nés en 2017 en France, 5.000 petites Louise. A Sens, 453 garçons ont vu le jour depuis le début de l'année. 458 filles.

Comme en France, les Gabriel font la course en tête, accompagnés de Léo, Ethan, Lia.Du côté des filles, ce sont Inès, Manon et Emma qui sont abonnées aux sommets, comme dans le classement national. Mais il y a aussi des surprises : Louise 1ère en France est évincée du top 10 à Sens. En 2017, c'est Léna qui s'impose, avec un accent aigu. Autre tendance sénonaise,: certains parents ont la manie de remplacer les " i" par des " y".

Gabriel et Léna font la course en tête à Sens.

On salue la petite Kallysse -Et d'autres ont un peu de mal à se décider .Papa veut appeler sa fille Ambre? Maman préfère Elsa? Eh bien ce sera. Ambrelsa, tout attaché.A Sens comme en France, la mode est aux prénoms anciens, Aristide, Léontine, Léandre, Marceline. Et puis il y a les traditionnels inclassables : Bienvenus à Lunael, Yziam, Yannalrick ou encore Canixte.

top 10 garçons © Radio France - visactu

Des prénoms parfois difficiles à porter.

Il y a des prénoms qui souffrent de la société de consommation: "je m'appelle Mégane ,comme la voiture" nous explique cette auxerroise . D'autres sont plus difficiles à porter: "moi je m’appelle Oussama "nous confie cet auxerrois avec un sourire. On est fier aussi de porter un prénom ancien:"Moi c'est Maurice , c'était un saint, mais je crois que j’aurai préféré me prénommer Jules, comme César."

Le reportage de Louis-Valentin Lopez

