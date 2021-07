Yonne : les "vagabonds" vont relier Mont-Saint-Sulpice à Espelette à pied et en auto-stop

C'est un défi peu commun : parcourir plus de 800 kilomètres à pied et en auto-stop ! Tom, 17 ans, et son parrain Nicolas, 38 ans, partent ce jeudi de Mont-Saint-Sulpice (Yonne) pour relier Espelette ( Pyrénées-Atlantiques). Une grande première pour ses aventuriers en herbe.

Dans la vie de tous les jours Nicolas (38 ans) est le parrain républicain de Tom (17ans) ensemble ils vont parcourir plus de 800 kilomètres sans rien et en auto-stop

Quand on leur demande s'ils n'ont pas peur, Tom 17 ans et son parrain Nicolas, 38 ans affirment qu'ils sont surtout très excités, très impatients de se lancer dans leur aventure. En juillet ils vont partir pour un grand voyage et traverser la France en partant de rien. Plus de 800 kilomètres pour se rendre au Pays Basque, une grande première pour le duo.

Direction le pays du piment

L'idée est née l'été dernier en regardant "nus et culottés" une émission diffusées sur France 5. "C'est un duo, Nans et Mouts, ils partent totalement nus d'un endroit pour aller jusqu'à un autre. Par exemple, ils doivent aller en Irlande pour cueillir un trèfle à quatre feuilles" explique Tom, lycéen à Louis Davier à Joigny. Le duo icaunais, lui, a voulu pimenter le voyage explique Nicolas : "On a ouvert un atlas et puis on a vu Espelette, on a pensé tout de suite au piment. On a dit : ça va pimenter notre vie, Bingo ! On part là ! "

Des défis pour s'entraîner

Surtout, l'un comme l'autre l'assurent : ils ne partent pas nus. En revanche, ils n'auront qu'un téléphone en cas d'urgence. Pour tout le reste ( hébergement, repas, trajet) ils devront compter sur la générosité des habitants des villes et villages qu'ils vont traverser.

Pour cela ils se sont entraînés en réalisant des défis. " On a fait une journée uniquement d'auto stop. Donc, ni Tom ni moi, n'en n'avions jamais fait. On a fait une journée à Noyers-Sur-Serein où notre seul objectif était de manger chez des inconnus. Déjà frapper chez des gens pour dire -Est ce que l'on peut s'inviter chez vous?- C'est pas à la portée de tout le monde. Il y a quand même un peu de gêne au début. Puis, dormir chez l'inconnu, c'était encore un autre challenge, de dormir chez des gens qui nous ouvre la porte, qui nous font confiance et ils l'ont fait " détaille Nicolas qui précise aussi qu'ils se sont challenges dans la pluie et dans le froid " pour se dire qu'on est dans les pires conditions et que si jamais on arrive à rentrer chez des gens dans ces conditions là, on n'y arrivera quand il sera meilleur".

Ces défis ont aussi été l'occasion pour Tom et Nicolas de constater qu'après un an de crise sanitaire les gens étaient en demande de lien social, de rencontres.

On voulait se prouver à nous mêmes et aux autres, du coup, qu'on pouvait toujours communiquer dans la vraie vie malgré la pandémie ( Tom, 17 ans )

C'est en effet durant le deuxième confinement que ce qui n'était qu'une blague est devenu un projet concret. Ce voyage va être une manière d'apprendre à se connaître soi-même mais aussi connaître les autres, faire des rencontres et sortir de leurs zones de conforts à tous les deux.

Surtout, le duo veut porter un message alors que la crise sanitaire a restreint nos contacts et nos vies sociales. "On voulait se prouver à nous mêmes et aux autres, du coup, qu'on pouvait toujours communiquer dans la vraie vie malgré la pandémie" explique Tom, " Ca nous excite d'échanger avec des gens qui sont hors de notre zone de confort et de voir un petit peu ce qu'ils ressentent à l'intérieur" ajoute Nicolas.

Le duo de "vagabonds" icaunais a prévu d'arriver le 17 juillet à Espelette. Vous pouvez encore les aider via une cagnotte leetchi (ici), et suivre leur voyage sur Instagram (ici).