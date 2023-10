Yonne : plus de gendarmeries pour retrouver une proximité avec les forces de l'ordre

Alors que 200 brigades de gendarmerie doivent être créées en zones rurales ou périphériques d'ici 2027, plusieurs maires icaunais ont déposé des projets pour faire partie des heureux élus. L'Yonne compte pour l'instant 16 unités soit trois brigades territoriales autonomes (BTA) et 13 communautés de brigade (CoB). Mais certaines communes se sont vu retirer leurs locaux ou carrément leurs gendarmes ces dernières années et réclament un retour des forces de l'ordre. Du côté des habitants, leur présence apporterait un sentiment de sécurité, au plus proche.

Ces maires icaunais réclament le retour des gendarmeries

Plusieurs maires icaunais ont déposé un dossier auprès de la préfecture de l'Yonne pour demander la création d'une brigade de gendarmerie sur leur commune. C'est le cas du maire de Sergines, André Pitou. Six gendarmes sont actuellement sur la commune, ils dépendent de la communauté de brigades de Pont-sur-Yonne mais ils sont censés déménager à Villeneuve-la-Guyard , dès que les nouveaux locaux seront construits ( ils étaient prévus initialement pour 2023 ). Grâce aux annonces de ce lundi 2 octobre, le maire espère la création d'une brigade autonome, avec 12 gendarmes et une ouverture des locaux en permanence : "quand il y a une gendarmerie sur une commune c'est important, les personnes malveillantes savent qu'il y a une présence. Il y a aussi la distance à couvrir. Autre importance aussi, ce sont des jeunes avec des enfants qui fréquentent le groupe scolaire, on risque donc de les perdre, et de perdre économiquement." André Pitou a bon espoir de voir son vœu se réaliser.

Jean-Claude Carra, le maire de Brienon-sur-Armançon est beaucoup moins certain de voir son projet aboutir. La gendarmerie a fermé ses portes en 2012, depuis il n'y a qu'un policier municipal sur la commune. En cas d'appel, les gendarmes doivent venir de Migennes. Le maire regrette ce manque de proximité : "le gendarme sur place, on allait le voir, même en dehors de ses heures de service, mais on ne le fait plus." D'après l'élu, l'absence de gendarmes sur le territoire a surtout permis aux trafics de drogue de se développer : "les vendeurs se sont déplacés sur la commune parce qu'ils sont tranquilles, puisqu'il n'y a aucun gendarme." Un terrain est déjà prévu pour accueillir les locaux de la gendarmerie.

"On se sentirait plus en sécurité"

Du côté des habitants de Brienon-sur-Armançon, une grande majorité est favorable à l'installation d'une gendarmerie. Certains pointent une augmentation des actes de délinquance depuis la fermeture de la brigade en 2012 : plus de dégradations de voitures, de rodéos urbains, "des gens qui font un peu n'importe quoi, ils roulent vite en voiture, des motos sans plaques d'immatriculation, c'est un peu le bazar, confirme un habitant, qui a souhaité garder son anonymat. On aimerait bien être tranquille. Si il y avait une brigade, les gendarmes seraient là plus vite quand on les appelle." Cette conclusion qui revient souvent.

Christelle a l'impression qu'une brigade à Brienon permettrait, d'une part de dissuader certaines personnes, mais aussi des interventions plus rapides et plus efficaces. "J'ai été agressé dernièrement verbalement, puis physiquement, explique-t-elle, la première fois nous avons appelé les gendarmes à 8h, ils sont arrivés à midi. La deuxième fois, pareil, ils sont arrivés à midi, alors que nous les avions prévenu à 10h." La faute à la distance parcourue par les forces de l'ordre : regroupés à Migennes, ils sont à 10km de Brienon et doivent gérer d'autres communes.