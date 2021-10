Yonne : pourquoi vous allez croiser des bénévoles du Souvenir Français en cette fête de la Toussaint

Vous allez peut-être, probablement même, fleurir les tombes de vos proches dans les jours à venir. À l'entrée de certains cimetières dans l'Yonne vous allez peut-être rencontrer des bénévoles du Souvenir Français. L'association entretient et restaure les tombes de soldats dans les cimetières. Elle veille sur ces lieux chargés d'histoires familiales mais aussi symbole de l'histoire de notre pays. Pour cela, elle lance sa 103e collecte. Un argent vital pour protéger des tombes qui menacent ruines et disparition.

Les tombes menacées par l'abandon et la fin des concessions

"Les plus menacées, ce sont celles de nos anciens de 1914-1918, qui sont souvent des tombes familiales, dont les familles ont disparu" explique Richard Neuillet, directeur général de l'association dans l'Yonne. Ces tombes en déshérence ou en fin de concession sont des emplacements précieux à l'heure où les cimetières manquent de place. "Les municipalités récupèrent les emplacements pour mettre d'autres personnes décédées" précise le directeur général du Souvenir Français. Souvent, les restes sont mis dans la fosse commune, mais pour les protéger, l'association tente aussi de les regrouper pour garder la mémoire. L'association préserve les tombes des soldats des différents conflits que ce soit la guerre de 1870, celles de 1914-18, de 1939-45 ou bien encore la guerre d'Algérie, d'Indochine ou plus récemment les tombes des soldats morts durant des OPEX (opérations extérieures).

Deux exemples de restauration dans l'Yonne

La quête doit permettre de restaurer et entretenir plus d'un millier de tombes en danger à travers la France. Dans l'Yonne, l'association a ainsi remis en état plusieurs tombes dont celle, à Sens, du Lieutenant-Colonel Rigault, mort à Sedan durant la guerre de 1970 : "Elle était complètement écroulée, elle a été nettoyée, les lettres ont été repeintes, la croix a été relevée." Le Souvenir Français a également aidé un petit-fils qui vit aujourd'hui dans le sud de la France à restaurer la tombe de son grand-père à Villefargeau. "C'est le Commandant Paul Jauffret qui a été tué pendant la guerre de 1914-18, ainsi que ses deux fils" explique Richard Neuillet.

L'association considère que la disparition de ces tombes est une faute mémorielle car leur présence dans les cimetières communaux "participent au croisement d’une triple mémoire : familiale, locale et nationale". La quête se tient dans les cimetières notamment à Auxerre, Joigny, Avallon et Sens de ce jeudi 28 octobre jusqu'au mardi 2 novembre. Il est également possible de réaliser des promesses de don, en envoyant un mail àsf.dg89@free.fr.