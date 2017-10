Yonne : quatre Sénonaises engagées pour le trophée Rose des Sables

A partir du 10 octobre, commence le trophée Rose des Sables, un rallye 100% féminin de 6000 km dans le désert marocain, en duo. Un challenge sportif, mais aussi humanitaire, auquel participent quatre sénonaises.

Elles forment deux équipes : Christine et Valentine, la mère et la fille ; et Nathalie et Ginette, les deux amies. Cela fait un an et demi qu'elles préparent ce rallye en duo - une pilote et une copilote par équipage. Elles s'apprêtent à rejoindre Biarritz, le lieu de rendez-vous de toutes les équipes. Puis elles rejoindront Marrakech, le point de départ de la course au Maroc.

7 jours pour parcourir 6 000 km

"Tout les matins, on a un briefing. Ensuite on part pour 8 à 10 heures de navigation, avec un thème chaque jour : franchissement de dune, orientation, il y a aussi une étape-marathon de 350 km en deux jours", explique Christine.

En tout, elles ont 7 jours pour parcourir 6 000 km dans le désert en 4x4, sans GPS. Pour Christine, ça ne s'improvise pas : "On a fait deux stages de conduite avec le loueur des véhicules. On a appris à manier ces gros engins, qui sont tout de même encombrants, mais aussi la navigation avec un compas de visée. C'est un peu compliqué, on se perd au début." "Et on a appris à changer une roue", complète sa fille Valentine. "Ce n'est pas simple, il faut des bras... Mais ça se fait !"

Un défi caritatif et solidaire

C'est un challenge sportif de taille, mais pas que : ce trophée est aussi solidaire. "On roule pour trois associations", explique Valentine. "La lutte contre le cancer du sein, la Croix-rouge, et Les enfants du désert." Pour cette dernière association, les sénonaises font parvenir 50 kg de dons dans un village marocain qu'elles rejoindront en voiture.

"Nous avons pas mal de vêtements pour les enfants, des produits de puériculture, du matériel scolaire, des brosses à dents..." Ces dons viennent de particuliers et d'entreprises, notamment les sponsors des deux équipes, qui les ont aussi aidées à financer le coût total de la participation, soit environ 15 000 €.

Se dépasser pour la bonne cause, c'est ce qui a séduit Ginette, infirmière libérale de son métier. "Hormis le défi sportif, il y a tout ce côté solidaire, et c'est une aventure personnelle aussi."

Le Trophée rose des sables, c'est du 10 au 22 octobre. En tout, 245 femmes participent à cette édition.