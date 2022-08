Animaux à adopter : qui veut devenir enquêteur pour le refuge de Nailly dans l'Yonne ?

Le refuge de Nailly, dans l'Yonne, cherche des enquêteurs bénévoles pour assurer le suivi post-adoption des chiens et chats. Le but : éviter les double abandons et le retour des animaux au bout de quelques semaines.

C'est la double peine pour ces animaux abandonnés : au bout de quelques semaines, leurs adoptants les ramènent au refuge de Nailly, dans le Sénonais. "C'est de plus en plus récurrent", confirme Coralie Chameroy, la directrice de l'établissement. "Souvent, les gens nous expliquent que c'est trop cher". Pour éviter ce genre de déconvenue, le refuge cherche des enquêteurs bénévoles pour assurer le suivi post-adoption de ses animaux. "Il s'agit de se rendre chez les gens, à l'improviste, et de vérifier que le contrat d'adoption est respecté : l'animal est-il bien intégré à la famille ? Vit-il dans de bonnes conditions, ou reste-t-il attaché au fond du jardin ?"

Une dizaine de bénévoles recherchés

Dans un second temps, ces bénévoles seront amenés à donner des conseils aux nouveaux adoptants sur l'éducation de l'animal, l'adaptation de chacun à ce nouveau quotidien. "En général, les gens sont très contents de nous voir. Ils ne nous contactent pas forcément tout de suite quand ils éprouvent des difficultés avec l'animal, ça permet de régler plus rapidement les éventuels problèmes".

Actuellement, une seule personne prend en charge ces visites. Le refuge est donc à la recherche d'une dizaine d'autres bénévoles, dans tout le département, pour la seconder. "Il faut être passionné par les animaux, avoir envie d'échanger avec les maîtres, et avoir du temps car les visites se font généralement le dimanche", précise Coralie Chameroy. "C'est un engagement économique aussi, car les bénévoles doivent prendre leurs propres véhicules, et le carburant est à leur charge. On peut tout de même faire un reçu fiscal pour les impôts".

Trois ou quatre abandons par jour

Cette fonction d'enquêteur bénévole est d'autant plus importante que le nombre d'abandons se multiplie depuis le début de l'été, comme partout en France. "C'est catastrophique", alerte Coralie Chameroy. "On reçoit jusqu'à 3 ou 4 appels par jour pour des abandons, et le nombre d'adoptions est en baisse cet été". Une problématique liée selon elle à la fin des confinements et le retour des télétravailleurs au bureau. "Livrés à eux-mêmes après avoir vu leur maître à la maison tout le temps, les animaux peuvent changer de comportement. Certains vont consulter un éducateur, ou chercher une solution. D'autres vont tout simplement abandonner leurs chiens et chats".

Si vous souhaitez devenir bénévole, vous pouvez contacter le refuge de Nailly au 03 86 97 02 46 ou via leur page Facebook.