Yonne : sans emploi, ils utilisent le théâtre pour apprendre à se présenter

Ce sont des ateliers menés chaque semaine au GRETA de Sens (Yonne). La comédienne Myriam Roustan aide des demandeurs d'emploi en formation à parler, se tenir droit, se faire comprendre notamment pour ceux qui maîtrisent mal le Français. Ici on s'amuse même si la comédienne ne laisse rien passer !

Toc, toc, toc. Une porte qui s'ouvre, c'est Fanta 33 ans, Ivoirenne, qui joue son propre rôle, celui de demandeuse d'emploi. Myriam Roustan, elle, fait l'employeur, déjà en ligne quand son interlocutrice entre dans la pièce et lui dit "Bonjour madame." "Non, tu recommences, tu vois bien que je suis déjà en ligne, tu attends que j'ai fini pour parler". Viens ensuite une mise en situation. L'employeur demande à la candidate pour un poste d'auxiliaire de vie de réagir face à une personne âgée qu'elle ne connaît pas.

Bonjour madame, vous avez bien dormi ?

Oui, mais ce n'est pas vous qui étiez venue l'autre jour

Oui, c'était ma collègue mais elle est malade et aujourd'hui je la remplace

Et bien moi, je n'aime pas les noirs !

Bah , ce n'est pas grave on va essayer de faire avec

"Vous voyez, là j'essaie de la mettre en colère" commente Myriam Roustan, "c'est bien ce qu'elle fait. Elle contourne le problème." Le théâtre sert ainsi à se tester en situation réelle et aussi à dépasser sa timidité reconnait Mohammed, 40 ans: "je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Quelqu'un qui est timide et tout ça, avec théâtre il montre qu'il est courageux". Et du courage il en faut, car la comédienne ne laisse rien passer, en particulier face à une jeune femme qui ne parvient à dire correctement le métier qu'elle veut exercer: "agent d'entretien". "Cela me fout en l'air" s'énerve Myriam Roustan "apprenez le métier que vous voulez faire. Tu me dis - agence d'etretien - je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous voyez l'intérêt de bien articuler." Et quand l'un des élèves se tient à moitié assis sur une table : "ne mets pas ton derrière sur la table !"

"Quand on cherche du travail, il faut se présenter, s'affirmer et communiquer" Myriam Roustan, comédienne et formatrice au GRETA de Sens (Yonne) Copier

Dans cet atelier, le sourire et la convivialité sont aussi importants que le perfectionnement du Français ou l'attitude correcte à avoir devant un employeur © Radio France - Renaud Candelier

Travailler sa posture, c'est aussi une manière de montrer qu'on a les codes de la vie en société, rappelle Marie-Paule Chappuit, conseillère en formation: "c'est évident qu'on doit garantir qu'on arrive à l'heure, qu'est propre, qu'on est bien réveillé, que l'on utilise un vocabulaire adapté et quelle manière on s'adresse à cet employeur potentiel pour qu'il soit séduit par votre parcours professionnel, vos connaissances, vos compétences et par votre attitude." D'où l'importance de montrer de la confiance en soi rappelle Myriam Roustan car "personne n'est nul" leur répète la comédienne "dans la vie, tout le monde à des capacités."

Le théâtre pour apprendre à se présenter devant un employeur - REPORTAGE de Renaud Candelier Copier