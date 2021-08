Yonne : Timothée et Fabien se lancent dans la Grande Traversée du Massif Central, soit 1380 km en VTT

Décidément l'Yonne regorge d'aventuriers ! En juillet les "vagabonds" ont relié Mont-Saint-Sulpice à Espelette à pied et en auto-stop . Ce mois-ci un autre duo va, lui, pédaler dur ! C'est un défi tout aussi sportif qu'humain que Timothée Ciechelski s'apprête à réaliser avec son ami Fabien Dings. Ces deux jeunes Icaunais prennent ce mardi la route de la Méditerranée. Ils vont passer deux à trois semaines sur leur VTT pour réaliser la Grande Traversée du Massif Central entre Avallon et le Cap d'Agde, soit 1380 kilomètres.

Une version "musclée" du cyclotourisme

Ces deux étudiants se sont rencontrés il y a deux ans autour de leur passion pour le football et le tennis. C'est Fabien qui a entendu parler de la GTMC, comme on la surnomme, et il a naturellement invité Timothée à se lancer dans l'aventure. Une version plus sportive du cyclotourisme. "Tout d'abord, ça reste sportif parce que 1.380 km, je ne pense pas que ce soit à portée de tout le monde, avec les bagages !" explique Fabien qui poursuit " Mais derrière, c'est vraiment le côté humain, faire des rencontres. C'est aussi une autre manière de voyager et de découvrir le pays " souligne le Toucycois qui a dû freiner ses envies de voyages depuis deux ans avec la crise sanitaire.

GTMC, itinéraire cycliste inauguré à l'été 2019. 1380 km d'Avallon (89) au Cap d'Agde (34) © Radio France - Emmanuel Moreau

Dépaysement garanti

De ce côté là, le duo devrait être assurément dépaysé selon Timothée, originaire de Saint-Martin-Des-Champs. " On part d'Avallon, on va traverser Quarré-les-Tombes, on va aller jusqu'au Morvan. Arrivés dans le Morvan, on va passer dans l'Allier, pas loin de Clermont. On passe aussi par Volvic, on va voir la source, les volcans d'Auvergne. On va passer par le parc des Cévennes, pas loin du cirque de Navacelles, du lac du Salagou et enfin on va terminer par le Cap d'Agde" détaille Timothée.

Timothée et Fabien vont notamment passer par la chaîne des Puys des volcans d'Auvergne. (photo d'illustration) © Maxppp - Richard BRUNEL

Tous deux ont opté pour la stratégie de la tortue, plutôt que pour celle du lièvre. Concrètement ils se fixent un objectif de 60 kilomètres par jour et iront à leur rythme. Ils vont bivouaquer mais tous les deux à trois jours ils ont prévu de faire une halte dans un camping pour pouvoir recharger les batteries.

Au bord des falaises du Cap d’Agde dans l’Hérault, des voiliers avec voile blanche, mer turquoise. 28/06/2020. © Radio France - Stéphane Milhomme

Arrivée prévue au Cap d'Agde, au plus tard, la dernière semaine d'août.

Pour les suivre vous pouvez suivre les comptes instagram de Timothée et celui de Fabien