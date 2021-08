Yonne: Tonnerre s'est lancée dans la réhabilitation de son cœur de ville

C'est Bernard Clément l'adjoint chargé de l'urbanisme qui fait l'inventaire des logements vacants à Tonnerre . Il y a notamment cet ancien salon de coiffure situé rue de l'hôtel de ville. A l'intérieur c'est un peu comme si il y avait eu un bombardement. "C'est en état de ruine. Ce qu'il faut imaginer, c'est que nous avons déjà déblayé l'équivalent de quatre ou cinq camions . Matelas, débris, déchets, tout ce que l'on peut imaginer. "

Environ 200 000 euros de travaux pour une maison à un euro

Cet ancien salon de coiffure coûte donc un euro à l'achat explique le maire Cédric Clech . Mais le nouveau propriétaire aura trois ans pour rénover le bâtiment. " Je ne suis pas un expert mais il y a 200 000 euros de travaux à peu près. Et là vous avez un bien en cœur de ville, dans un quartier sur lequel nous misons beaucoup en terme d'attractivité."

200 000 euros de travaux de rénovation sont nécessaires pour cet ancien salon de coiffure acheté un euro à Tonnerre. Avec la possibilité de faire plusieurs logements © Radio France - Damien Robine

Un bien qui, selon le maire, une fois rénové, offre une multitude de possibilités. " Un petit commerce d'accueil, brocante, restaurant ou coiffeur pourquoi pas . Cela peut redevenir un salon de coiffure. Et il y a aussi la possibilité de faire trois logements à l'étage. "

Et puis il y a également cet immeuble dans la même rue que le propriétaire a laissé à la ville pour la même somme symbolique d'un euro. Il était abandonné depuis plusieurs années. La mairie a trouvé un acheteur privé qui va le réhabiliter pour environ 500 000 euros .

Des appartements rénovés en centre ville qui pourraient permettre de loger les étudiants de l'école du numérique installée l'an dernier à Tonnerre

Un projet rentable là aussi selon le maire Cédric Clech. _"Il y a une surface de commerce de 150 mètres carré. Avec une terrasse potentielle et 11 appartements. " Des appartements qui pourraient notamment permettre de loger les étudiants de l'école du numérique qui a ouvert l'an dernier à Tonnerre. " Il y a 80 étudiants qui débarquent en septembre, en plus des 47 de l'an passé. Il y en aura encore 50 autres nous l'espérons en troisième année. Pendant cinq ça va être comme ça. Donc c'est une belle affaire , surtout que ce porteur de projet a aussi un concept innovant. Ce sont des chambres avec un espace de vie pour les étudiants avec tout un service de ménage . Cet endroit s'y prête parfaitement. " _

La rue de l'Hôtel de ville à Tonnerre où plusieurs nouveaux commerces pourraient voir le jour à l'avenir selon la mairie © Radio France - Damien Robine

Et d'autres maisons devraient être réhabilité dans cette rue de l'hôtel de ville. Certaines pour laisser la place à de nouveaux commerces. Ce qui ravit Patrick , il est caviste dans cette rue. "On a besoin de commerce dans l'alimentaire, de vêtements. C'est la rue dédiée aux commerces. Il en manque encore un peu. On ne désespère pas. Avec le renouveau sur Tonnerre et la publicité autour de cette magnifique ville, on va y arriver bien entendu."

Et il y aurait actuellement 20% de logements vacants dans le cœur de ville de Tonnerre selon l'adjoint à l'urbanisme. Mais seule une petite partie d'entre eux entrent dans le dispositif de la maison à un euro.

Enfin lors du dernier conseil municipal, les élus tonnerrois ont décidé de lancer des procédures d’abandon qui concernent sept maisons, dont la plupart se trouvent justement dans le cœur historique de la ville. Afin d'obliger les propriétaires à vendre ou à rénover leurs biens à l'abandon.