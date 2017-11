Yonne : "Tousensemble", une association créée pour des ados, par des ados

A Bussy-en-Othe, près de Migennes, le jeune Naël, 13 ans, est à l'initiative de l'association "Tousensemble". Et malgré son jeune âge, il fourmille déjà d'idées.

A cet âge, la plupart des jeunes passent leur temps sur les réseaux sociaux, ou avec leur bande de copains. Mais Naël, lui, a d'autres projets.

"L'association Tousensemble sert à récolter des fonds pour acheter des jeux aux enfants hospitalisés", explique-t-il. "J'ai des problèmes de santé donc j'ai beaucoup été à l'hôpital, c'est pour ça que j'ai eu cette idée. Pour que les enfants puissent passer le temps lorsqu'ils sont hospitalisés."

D'une chaîne Youtube à un festival de musique

L'idée lui est venue l'année dernière, alors qu'il n'avait que 12 ans. Avec quatre de ses copains, le projet a pris forme. "Au départ, l'idée était de faire une petite chaîne Youtube pour parler des jeux. Ensuite, on a voulu monter une association."

Pour récolter des fonds et acheter des jeux, les garçons organisent des événements. Dernier en date, un festival de musique à Bussy-en-Othe, début novembre. "Il y avait trois groupes de musique, et on a organisé des activités pour les enfants. On a fait 400 euros de bénéfice, c'est pas mal ! J'ai rendez-vous bientôt à l'hôpital Necker (à Paris), on va aller voir les enfants pour savoir ce qu'ils veulent exactement comme jeux."

"Ils ont plein d'idées"

Bien sûr, à 13 ans, on ne peut pas tout faire tout seul. Les enfants sont encadrés par des parents. Alexina, la maman de Naël, également trésorière de l'association, est très investie. "Eux, ils ont plein d'idées, ils vont dans tous les sens... Et nous, adultes, on met des limites quand il le faut, on essaie d'organiser les choses. Mais tout part d'eux", précise-t-elle.

Carole, une amie de la famille, a aussi rejoint l'aventure. Elle est la présidente de l'association, mais confirme aussi que les enfants ont le champ libre. "Je trouve ça hyper intéressant. Naël est quand même jeune. C'est une belle aventure qui peut encore grandir ; on espère refaire le festival l'an prochain, avec encore plus de communication et de moyens."

Et si la précocité de Naël peut en étonner certains, sa maman n'est plus surprise. "Il a toujours été attiré par le monde associatif. Il a voulu adhérer à une association à 9 ans !"

Et quand on lui demande d'où lui vient cette passion, la réponse de Naël est toute naturelle : "J'aime bien aider les gens, en fait." Tout simplement.

+ d'infos : Vous retrouvez Naël et les membres de Tousensemble au marché de Noel de Bussy-en-Othe, le 2 décembre.