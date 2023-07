Yonne : un énorme trou dans la chaussée coupe un hameau en deux depuis des mois

Quatre mois après son apparition, les habitants ont du mal à comprendre pourquoi il faut autant de temps pour reboucher ce trou qui perturbe la vie des habitants du hameau des Joigneaux à Saint-Martin-du-Tertre dans l'Yonne. Une partie d'entre eux sont contraints à un détour de près de 3 km, tout comme les services publics et les services de livraison.

Au fil du temps, des dizaines de mètres cubes de terre ont été emportés dans des failles dans la maçonnerie du puit attenant au trou - Gilles Souchet

Un simple petit trou au départ

C'est à l'occasion d'une promenade, le dimanche de Pâques que Denis Paris, adjoint au maire, fait ce constat : "une voiture est passée et après son passage, on a découvert qu'il y avait un petit trou qui faisait environ 20 cm de diamètre. On ne voyait pas le fond du trou alors je suis remonté avec une lampe et un mètre laser. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 5 m de profondeur."

Des délais administratifs très longs

Au fil des semaines, le trou révèle une cavité de 6 mètres de diamètre. S'enchainent alors de 21 jours de délai légal côté assurance, puis la venue des experts pour une analyse contradictoire, entre l'assurance de la commune et celle de la SAUR, société qui exploite le réseau d'eau. "ça été presque un combat de coqs", commente l'adjoint au maire. Une expertise indépendante, diligentée à ses frais par la mairie auprès du BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) finit par mettre en cause la canalisation. "A ce moment-là, la SAUR a admis qu'il y avait une fuite d'environ 400 litres par heure, quasiment 10 mètre cube par jour, depuis des mois et des mois" explique Denis Paris.

Un trou qui s'est formé en secret

Et si le trou est si grand, c'est que des dizaines de mètre cubes de terre ont été emportés dans le puit situé à côté, par des failles au sein de la maçonnerie du puit. Il aura fallu pour le découvrir utiliser un radar et une caméra descendue à 30 m de profondeur, encore une fois à l'initiative et aux frais du village. Daniel Cordillot, le maire de Saint-Martin-du-Tertre assure avoir réagit à chaque étape du plus vite : "Pour la compréhension des citoyens, la difficulté c'est qu'effectivement on s'inscrit dans le temps long parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Qu'on ne se retrouve pas avec le même problème dans quelques mois ou quelques années." D'autant qu'il y a un enjeu financier pour la commune, rappelle le maire : "l'assurance de la commune ne couvre pas ce risque parce c'est tellement rarissime, je ne sais même pas si elle couvre ce type de risques. Tout cela coûte déjà 26.000 euros d'engagés et le risque, c'est qu'on arrive à près de 100.000 euros à l'arrivée."

Le rebouchage débute cette semaine

Une première intervention de rebouchage doit intervenir mercredi. Six camions-toupie de béton hydrophile doivent combler le puit. La seconde partie du rebouchage du trou n'interviendra qu'après le séchage au mois de septembre. La société gestionnaire du réseau, la SAUR, explique qu'une nouvelle expertise est attendue, mais dans un délais encore inconnu.