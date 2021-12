Yonne : un parrainage républicain à Saint-Père-sous-Vézelay pour une famille ukrainienne sans-papiers

La mairie de Saint-Père, dans l'Yonne, a organisé mercredi soir un parrainage républicain pour une famille ukrainienne. Des habitants du village s'engagent à aider les parents et les trois enfants sans-papiers dans leurs démarches. Ils ont signé un document en présence du maire qui a précisé qu'il n'avait rien d'officiel.

Le père est arrivé à Saint-Père (anciennement Saint-Père-sous-Vézelay) en 2014, sa femme et ses enfants l'ont rejoint il y a trois ans. Depuis leur arrivée, Gisèle Blandin une habitante de la commune leur vient en aide. "Je m'occupe surtout de la maman. Je lui donne des cours de français, parce qu'elle était très isolée au départ. Et puis je m'occupe aussi des enfants quand il faut faire un dossier. "

"Le papa travaille beaucoup, les enfants font tout leur possible à l'école. Ils sont soucieux de s'intégrer, donc c'est normal de les aider" : Gisèle, une des marraines de la famille

L'objectif du parrainage, c'est aussi d'aider la famille dans sa démarche administrative pour obtenir des papiers afin de régulariser leur situation. Car l'idée, c'est bien de les intégrer de façon officielle . "Le papa travaille beaucoup, les enfants font tout leur possible à l'école. Ils sont soucieux de s'intégrer, donc c'est normal de les aider."

A Saint Père on a une tradition, c'est le sens de l'accueil a expliqué le maire Christian Guyot qui présidait la cérémonie mercredi soir Copier

Vadym, le papa, travaille chez des particuliers. Il est payé en chèque emploi service. Mais il rêve d'un vrai travail quand il obtiendra des papiers et de s'installer définitivement à Saint-Père. "Je suis professionnel dans la maçonnerie, la plomberie et l'électricité. Nous sommes bien ici dans ce village. Ça se passe bien avec ma famille. Le petit problème, notre maison est trop petite. Trente mètres carrés pour cinq personnes. On a besoin de plus grand."

Monique Bel fait partie du réseau Avallonnais de Soutien aux Migrants. Elle explique que ce parrainage républicain montre le désir de la population d'intégrer cette famille Copier

Le parrainage peut servir aussi en cas d'arrestation et permettre d'appeler son parrain ou sa marraine pour qu'il alerte les associations et éviter l'expulsion.

Un autre parrainage républicain est prévu samedi matin à la mairie d'Asquins pour un jeune Guinéen qui vient d'obtenir son CAP de maçon et qui attend son autorisation de travail.