Yonne : un service de mobilité à la demande pour les séniors dans le Jovinien et en Pays d'Othe

Depuis le début du mois, les habitants de l'Yonne de plus de 70 ans qui habitent dans le Jovinien ainsi qu'en Vanne et Pays d'Othe peuvent faire appel à un service de déplacement à la demande, mis en place par les communautés de communes. Voici comment ça fonctionne.

Illustration - La plateforme mobilité séniors a pour but de faciliter les déplacement des personnes de plus de 70 ans pour leurs besoins du quotidien

Si vous avez plus de 70 ans et que vous habitez dans le Jovinien ou en Vanne et Pays d'Othe, vous allez pouvoir vous déplacer plus facilement. Les communautés de communes ont lancé ce mardi 2 novembre 2021 un service de déplacement à la demande destiné aux seniors.

Pour quels motifs peut-on réserver un déplacement ?

Vous pouvez faire appel à la plateforme mobilité seniors pour aller chez le médecin ou à la pharmacie; pour faire ses courses chez un commerçant ou au supermarché; effectuer des démarches administratives ou participer à une action de prévention. L'idée c'est de permettre à tous les seniors qui n'ont pas de moyen de transport ou qui n'ont pas de personne pouvant les accompagner, de répondre à leurs besoins du quotidien.

Comment fonctionne la réservation ?

Vous appelez la plateforme pour réserver un trajet, par exemple pour aller au marché de Joigny ou la poste de Villeneuve l'archevêque. On vous proposera un circuit adapté à vos horaires et vos besoins. Un véhicule adapté avec un conducteur formé vient vous chercher. Ce n'est pas un taxi, vous voyagerez avec d'autres personnes, ça permet de rencontrer des gens. Vous ne payez pas au kilomètre, rassurez-vous, mais au trajet quelle que soit la distance deux euros si vous êtres seul, un euro si vous êtes plusieurs. Et l'accès est soumis au pass sanitaire.

Un accueil téléphonique

Pour réserver, un accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h au 06 09 75 56 78. cette plateforme mobilité senior est expérimentale. Elle sera testée jusqu'en juin prochain. Le service est proposé de 9h à 19h en semaine et le samedi matin. Son coût est financé par les collectivités, 60.000 euros pour une expérimentation menée jusqu'au mois de juin 2022. C'est l'association Mobil'éco et la société Transdev qui ont reçu délégation pour mettre les moyens humains et matériels dans ce dispositif.