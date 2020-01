Yonne : une "maison France Service" labellisée à Charny Orée de Puisaye

Charny, France

Plus besoin d'aller à Auxerre ou Joigny pour la moindre formalité administrative : à Charny Orée de Puisaye, une maison "France Service" a ouvert ses portes. Elle fait partie des trois labellisées par l'Etat au 1er janvier 2020, avec celles de Chéroy et les Vallées de la Vanne.

Neuf administrations dans un seul bâtiment

Ici, on peut s'occuper de sa déclaration d'impôts, faire une demande de carte grise ou de permis de conduire ou faire une demande d'aide au logement. Neuf administrations sont réunies au même endroit, un des critères pour être labellisé "maison France Service" : la CPAM, la MSA, la CARSAT, Pôle Emploi, la Poste, la CAF ou encore les services des ministères de l'Intérieur, de la Justice et les impôts.

Les trois agents d'accueil ont été formés pendant une semaine par tous ces organismes pour traiter chaque demande.

La maison France Services de Charny Orée de Puisaye © Radio France - Soisic Pellet

Un service public et de proximité

Ces administrations en plein centre-ville de Charny, "c'est vraiment une bonne chose" pour Agnès, une habitante. "On est loin d'Auxerre, de Joigny et certains habitants n'ont pas de connexion Internet" ajoute-t-elle. A la maison France Service, un ordinateur et une imprimante sont également mis à disposition des usagers. Mais aussi un vrai accompagnement personnalisé : "notamment pour Pôle Emploi, on fait du très bon boulot" se réjouit Michel Courtois, le maire de Charny Orée de Puisaye. "On connait les gens, on les rappelle, on les motive."

Et ça marche. En moyenne, 45 personnes s'y rendent chaque semaine depuis son ouverture.