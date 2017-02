Yonne: une séance maquillage à Joigny pour bien s'intégrer

Elles sont demandeuses d'asile ou réfugiées de guerre. Cinq femmes récemment arrivées en France participaient ce lundi à une séance de maquillage au sein de l'école Spa Formation à Joigny spécialisée dans les métiers de l'esthétique.

Une séance maquillage dispensée par des étudiantes en BTS qui n'est pas juste un loisir. Cela fait partie du programme "émancipation de la femme" obligatoire pour les migrantes au même titre que les cours de Français.

Assia, une jeune ukrainienne de 24 ans, mère de 2 enfants, et coiffeuse dans son pays ,apprécie en professionnelle.

Dans une autre salle , les maris eux, apprennent le vocabulaire des métiers du bâtiment.

Mylène Raljevic est formatrice pour l'office de l'immigration et de l'intégration.

"On leur présente différents cas et situations pour leur expliquer l'égalité homme-femme . La langue est parfois un handicap pour comprendre la théorie. Le vivre est plus facile. Les femmes découvrent qu'elles peuvent se former et accéder à un travail sans l’autorisation de leur conjoint."