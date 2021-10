Yonne - Violences sexuelles dans le sport : "Certains clubs nous disent que c'est encore tabou"

L'antenne régionale de la Fédération Française des Clubs Omnisports a organisé à Auxerre, mercredi et jeudi, des ateliers de prévention et sensibilisation tout public aux risques de violences sexuelles, de bizutage et harcèlement en milieu sportif.

De plus en plus de scandales autour de violences notamment sexuelles éclatent dans le sport. Cette semaine, des joueuses professionnelles de foot féminin ont pris la parole pour dénoncer harcèlement et agressions sexuelles. Et en France, les Fédérations d'équitation, de patinage et de judo ont défrayé la chronique ces derniers mois pour des faits du même ordre. Selon le ministère des Sports, les victimes de ces affaires sont à 98% des mineures et à 78% des femmes.

C'est dans ce cadre, à Auxerre, au bâtiment La Ruche, que l'antenne régionale de la Fédération Française des Clubs Omnisports a organisé ces deux derniers jours des ateliers de prévention et sensibilisation tout public aux risques de violences sexuelles, de bizutage et harcèlement en milieu sportif. Ateliers tenus par l'association Colosse aux pieds d'argile.

J'ai proposé à tous les clubs du département de venir. Sauf que les trois-quarts ne répondent pas - Valérie Masse, présidente des clubs omnisports de Bourgogne Franche-Comté

Mais très peu de clubs de sport icaunais ont répondu à l'appel. Une absence remarquée lors de la formation spécifique destinée aux éducateurs qui s'est tenue jeudi. Il y avait le Stade Auxerrois, l'AJA Omnisport et c'est à peu près tout. Pour le reste, de nombreux jeunes, qui vont passer leur diplôme BP JEPS - qui atteste de la possession des compétences professionnelles indispensables à l’exercice du métier d’animateur, de moniteur, d’éducateur sportif - ou déjà animateurs en centre de loisirs.

Le fléau des violences sexuelles intéresse-t-il les clubs icaunais ? C'est la question que se pose Valérie Masse, présidente des clubs omnisports de Bourgogne Franche-Comté à l'initiative de ces deux journées de sensibilisation : "J'ai proposé à tous les clubs du département de venir, il a fallu relancer, relancer... Sauf que les trois-quarts ne répondent pas. 'J'ai match, j'ai entraînement' qu'ils me disent. Les clubs ne se sentent pas concernés, ils pensent que tout va bien : 'Bah ! Des violences sexuelles, ça n'existe pas chez nous.' Mais quand on regarde les statistiques, on sait que ça touche tout le monde."

Un sujet encore tabou

Juriste à la Fédération Française des Clubs Omnisports, Anne-Sophie Weisz pense que malgré les récentes révélations, le sujet des violences sexuelles dans le sport reste encore tabou. "Il y a eu un mouvement de libération de la parole, très récent, en 2020 après de nombreux cas répertoriés dans différentes fédérations et le témoignage de nombreux sportifs, explique celle qui est en charge du dispositif fédéral de lutte et de prévention contre les violences dans le sport. Pour la jeune génération, ça va vraiment devenir un enjeu majeur. Mais la plus ancienne a encore du mal à appréhender ces principes, et pense peut-être qu'il n'y a pas de problème. Il y a peut-être aussi la peur de se poser la question : 'Est-ce qu'il y a des cas de violences sexuelles chez nous ?' D'où la crainte de mettre en lumière le sujet. Certains clubs nous disent que c'est encore tabou."

Rudement rappés par la crise sanitaire et économique, les clubs amateurs, dont les éducateurs sont en majorité bénévoles, ont peut-être aussi d'autres priorités en ce moment que d'être sensibilisés à la prévention des risques de violences sexuelles, alors que les formations sont payantes. C'est ce que déplore Manhes Heidi, la secrétaire de l'AJA Omnisport, qui évoque un choc de génération.

Rendre l'accès aux formations de sensibilisation et de prévention obligatoires, la solution ?

"Pour un public de 40, 50 ans, c'est peut-être encore tabou de parler de violences sexuelles, dit-elle. Mais c'est peut-être pour cette tranche d'âge que la sensibilisation serait nécessaire. Le problème des anciens éducateurs, c'est que ça ne rentre pas dans leurs mœurs. Je me mets dedans, puisque j'ai 40 ans. Malheureusement, beaucoup ne veulent pas se mettre à jour, pensent savoir faire. Il n'y a peut-être pas assez de remise en question de certains encadrants qui resteront sur leurs acquis. Le problème existe par rapport aux violences sexuelles, mais ça marche aussi pour le secourisme."

De l'avis de tous les intervenants, il faudrait rendre obligatoire la formation de prévention et sensibilisation aux risques des violences sexuelles en milieu sportif. Manhes Heidi encore : "Il faut que les employeurs l'imposent aux éducateurs sportifs dans leur temps de travail. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci, les gens viendraient. Mais on ne peut plus rester sur du volontariat. Aujourd'hui, on nous demande de se faire vacciner lorsque l'on travaille avec des enfants. On doit donc nous imposer d'avoir telle formation quand on travaille avec tel public. C'est primordial." De nouvelles journées autour des violences sexuelles, du bizutage et du harcèlement en milieu sportif auront lieu à Sens mi-novembre. Avec l'espoir de voir les clubs davantage mobilisés.