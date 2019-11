Youness Boukalkha remporte le grand prix du concours d'éloquence du festival Cannes 1939 à Orléans

Un concours d'éloquence était organisé cette semaine à Orléans, par l'association "Tous Orléans", dans le cadre du festival de cinéma Cannes 1939. Le jury a délibéré ce vendredi après-midi et attribué cinq prix. Le grand prix revient à Youness Boukalkha, jeune comédien-slameur.

Orléans, France

La finale du concours d'éloquence dans le cadre du festival Cannes 1939 s'est déroulée ce vendredi après-midi au théâtre d'Orléans. Dans le jury figuraient, notamment : Hélène Mouchard-Zay, fille cadette de Jean Zay, vice-présidente du Cercle Jean-Zay, les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Patrick Kanner, Abbel Moittié, adjoint au maire d'Orléans ou encore le directeur de France Bleu Orléans Philippe Magnier.

Le lauréat du grand prix est l'orléanais Youness Boukalkha, 25 ans, comédien, slameur, d'origine algérienne, récemment diplômé de sa formation de conseiller en insertion professionnelle. Il a choisi de répondre à la question : "La laïcité est elle le fondement de l’intolérance ?" Le jeune homme, arrivé en France il y a seulement cinq ans, a mis en valeur la force de la laïcité qui garantit les conditions du vivre ensemble.

Youness Boukalha a expliqué être très intéressé par la politique, les questions d’environnement et les questions sociétales comme le féminisme. Ses spectacles s’inspirent de son quotidien. Et il a été le premier inscrit de ce concours d'éloquence orléanais, il y a un an.

Youness Boukalkha, dans le studio France Bleu installé au théâtre d'Orléans pendant le festival © Radio France - Philippe Magnier

Il était très attiré par l’expérience et les formations proposées autour, depuis plusieurs mois. Au total, quatorze jeunes, de 12 à 30 ans, originaires d'Orléans et des alentours étaient candidats dans le cadre de ce concours d'éloquence, et sept retenus en finale.

Youness Boukalkha gagne (avec deux autres lauréats) un voyage à Paris avec une visite de Radio France, de l’assemblée nationale, mais aussi et surtout un séjour au prochain Festival de Cannes. Il interviendra aussi ce samedi soir l'occasion de la soirée de clôture et de remise des prix de ce festival Cannes 1939, rendez-vous qu’il dit attendre "avec gourmandise".