Youtubeurs à succès : qui sont les Inachevés ?

Près de 20 000 fans sur leur page Facebook, des millions de vues pour leurs caméras cachées, un an après leur première vidéo, portrait des trois Inachevés.

Derrière les costumes, de rois mages mégalos, de Cupidon discount ou de Père Noel de supermarché, deux frères Romain et Vincent et leur copain Benoit. La première vidéo du trio est née un soir d'anniversaire :

Vous n'avez pas pu passer à coté de leurs vidéos, distribution gratuite de bière Kékette dans les rues de Rennes, caméra cachée dans le métro, faux père Noël de supermarché, "Les Inachevés" font un carton sur les réseaux sociaux ! Mais pour eux pas question de monétiser leur succès, les Inachevés ont tous une activité professionnelle et font ça pour le délire, ce qui ne les empêche pas d'être assez perfectionnistes.

Un an après leur première vidéo, c'est pour eux l'occasion de faire un petit bilan, et le chemin a été long comme nous l'explique Romain, l'un des deux frères de la bande :

Aucun d'entre eux n'est comédien, les Inachevés tournent leurs vidéos après le travail, et c'est une deuxième journée qui commence. Sauf qu'en plus en ce moment il fait nuit, mais ça n'a pas découragé le trio qui a tourné sa dernière vidéo dans le métro, en faisant mine de se prendre la porte. Les trois comiques ont bien failli payer 1300€ d'amende, mais le STAR a retiré sa plainte, et les Inachevés n'ont jamais aussi bien porté leur nom.