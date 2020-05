Yquelon : un point accueil info en grande surface contre les violences faites aux femmes

Le confinement a eu pour conséquence, au plan national, une augmentation des violences faites aux femmes estimée à 30 %. Même si, dans la Manche, la situation n'est pas aussi préoccupante, la lutte contre ces violences demeure une priorité du gouvernement. Pour des raisons à la fois psychologiques et parfois aussi pratiques, le signalement des violences, par les victimes ou les témoins, n’est pas toujours facile à mettre en oeuvre. C’est pourquoi, la Secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a initié dès le début du confinement, des mesures visant à protéger au mieux les victimes confinées avec des conjoints violents. L'organisation de points d'accueil et d’information dans les centres commerciaux volontaires, en partenariat avec les services de l'État et les associations locales, constitue l'une de ces mesures.

Aller à la rencontre des victimes

Le magasin Leclerc d’Yquelon – Granville s'est ainsi engagé à informer visuellement les clients et à les aider à pouvoir être renseignés si nécessaire. Un point d’accueil et d’information des victimes de violences a ainsi été ouvert en partenariat avec les associations locales et acteurs de proximité. Cette opération vise à faciliter encore plus la prise de parole de ceux et celles qui ont à connaître de violences en allant à leur rencontre.

Sensibiliser le maximum de partenaires

Les personnels du magasin ont reçu une sensibilisation leur permettant de diriger les personnes vers le point d’information. Cette opération enrichit le dispositif en place : numéros dédiés (114, 17, 3919, 119), plateforme nationale, système de signalement en ligne ainsi que, plus récemment, le relais d’alerte mis en place par les pharmacies. Elle a vocation a être étendue, en fonction du volontariat des partenaires potentiels : d’ores et déjà, les commerçants qui souhaitent être destinataires de flyers ou les imprimer à partir d’une version numérique, peuvent s’adresser à la déléguée aux droits des femmes.