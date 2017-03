Indre-et-Loire : seules 19 communes peuvent délivrer une carte d'identité

Comme pour les passeports, les cartes d'identités deviennent biométriques à partir de ce jeudi 2 mars. Elles seront plus sûres mais plus compliquées à obtenir. Seules dix-neuf mairies d'Indre-et-Loire sont désormais habilitées à délivrer une carte d'identité.

La réforme de la carte d'identité entre en application ce jeudi 2 mars. Elles seront désormais biométriques à l'instar des passeports, donc plus sûres et mieux adaptées pour lutter contre la fraude.

151.000 cartes d'identité délivrées en région Centre en 2016, 34.000 en Indre-et-Loire

Comme ailleurs en France, le nombre de communes où il sera possible de faire les démarches sera très limité. Seules dix-neuf communes d'Indre-et-Loire sont équipées du matériel nécessaire (carte ci-dessous), notamment pour la prise d'empreintes. Il faudra s'y rendre deux fois, pour la prise d'empreintes (sur rendez-vous) et pour récupérer la carte d'identité dans la mairie où la demande aura été effectuée. Il n'y a plus de limite frontalière. La demande peut se faire dans n'importe quelle commune, partout en France. En Touraine, la mairie de Tours est dotée de 10 appareils de prises d'empreintes et pour cause : 40% des demandes du département sont faites à Tours.

Carte des communes habilitées à faire les cartes d'identité - préfecture d'Indre-et-Loire

Plus aucune démarche ne sera réalisée à la préfecture tourangelle

Le traitement des dossiers se fera à Bourges pour toute la région Centre-Val de Loire. Les demandes de renouvellement ou de création pourront être faites par un internet, via un portail créé spécialement https://predemande\-cni.ants.gouv.fr/

Au maximum quinze jours pour obtenir sa nouvelle carte d'identité

La préfecture d'Indre-et-Loire a déjà des demandes de petites communes (comme Neuillé-le-Lierre) pour installer le matériel nécessaire pour faire des cartes d'identité. "Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant" dit la préfecture. La préfecture d'Indre-et-Loire précise être dotée d'un recueil d'empreintes mobile. Le dispositif pourra être installé dans les mairies des communes qui le demandent.

L'Etat fait des économies, l'Etat se réorganise, et souvent, le dernier maillon, ce sont les communes qui sont obligées de se substituer à l'Etat pour rendre ce service de proximité. Elles en sont un peu victimes de ces économies d'Etat. Pierre Louault, maire de Chédigny, président de l'association des maires d'Indre-et-Loire.

Pour aider les personnes âgées et ceux qui n'ont d'ordinateur, des petites communes vont aider les habitants à faire les déclarations en ligne. L'association des maires d'Indre-et-Loire va inciter les élus de communes rurales à mettre en place ce dispositif.

La réforme de l'obtention de la carte d'identité précède une autre réforme en cette année 2017. La préfecture d'Indre-et-Loire sera le siège de la plateforme régionale de traitement des permis de conduire. Une quarantaine d'agents seront mobilisés à partir du 1er novembre.