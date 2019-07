Yvelines : à Achères, la Ville lance une campagne choc pour lutter contre les noyades

Achères, France

La Ville d'Achères dans les Yvelines se mobilise pour lutter contre les noyades et lance une campagne choc. Sur le site de la mairie, on trouve sur la page d'accueil la campagne de prévention intitulée "Etang des bauches : baignade interdite". En-dessous, on découvre une photo qui interpelle : celle d'une main flottant à la surface de l'eau, tandis que la personne est en train de se noyer. Et ces mots en-dessous : "Déjà trop de noyés !"

Sur son site, la mairie ajoute également que "durant l'été, il est tentant de se baigner dans un des étangs de la Ville, notamment l'étang des Bauches." Pourtant, la baignade sur place est interdite et ce pour plusieurs raisons : "absence de surveillance", "qualité de l'eau pouvant être dangereuse dû à la présence de cyanobactéries", "risque de noyade suite à un malaise (fatigue, consommation d'alcool, hydrocution...).

Pour rappel, le 29 juin dernier, un jeune homme de 21 ans est mort noyé à l'étang des Bauches. Les plongeurs des pompiers ont récupéré le corps de la victime dans l'étang en fin de journée. La victime est décédée sur place.