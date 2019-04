Yvelines : des centaines de personnes se mobilisent pour nettoyer les abords de la RN6

Yvelines, France

C'est une image un peu insolite. Une route sans aucune voiture sur près de cinq kilomètres, et des piétons sur le bitume qui collectent des déchets. Selon les organisateurs, plus de 600 personnes se sont mobilisées ce dimanche pour nettoyer les abords de la RN 6 entre Brunoy et Montgeron dans les Yvelines. "On a trouvé plein de trucs bizarres", raconte Emile, élève de 5e. "Une tirelire, des enjoliveurs, des bouts de voitures, des bouteilles et du plastique. Ce ne sont pas des trucs qu'on doit jetter par une voiture !" s'insurge le collégien.

Emile et sa mère ont participé pour la première fois à l'opération de nettoyage de la RN6 © Radio France - Maureen Suignard

Pourtant, le sac des autres participants se remplit également très rapidement. On trouve de tout, des gravats, des bouteilles en verre, des batteries automobiles, du plomb. " ll y a les particuliers qui jettent des déchets mais également des entreprises qui font beaucoup de dépôt sauvage, cela devient exponentiel" explique Séverine Valentini, la responsable des services environnement et biodiversité à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine. "Il y a trois semaines on a déjà fait retirer une cinquantaine de pneus qui étaient sur la RN6 ainsi que des sacs de gravats. Ici nous sommes sur une nationale de passage. Ce sont des gens qui n'habitent pas le territoire qui jettent. On a fait mettre des panneaux à l'entrée pour dire qu'ici ce n'est pas une poubelle mais on se rend compte que chaque année on ramasse énormément de déchets et cela continue."

Plusieurs centaines de personnes mobilisées pour le nettoyage de la N6 à Brunoy. Beaucoup d'enfants qui demandent aux adultes " de ne plus abimer la nature" pic.twitter.com/sPcLICd2lg — France Bleu Paris (@francebleuparis) April 7, 2019

Les enfants particulièrement mobilisés

Ce dimanche, Louisa 7 ans a enfilé ses bottes et des gants pour ramasser les nombreux déchets présents derrière les glissières de sécurité. Son sac est rempli de mégots de cigarettes, de bouts de plastique, de polystyrène, de bouteilles etc. "Je suis étonnée de voir tout cela. Les autres ne respectent pas beaucoup notre ville. C'est énervant car il y a des petits bouts de plastique partout alors on se dit qu'il y a tellement de choses à ramasser !" souffle t-elle. Mais elle est très déterminée, et se mobilise "pour sauver les animaux, rendre la ville plus belle et surtout ne pas faire de pollution" dit-elle.

Même si l'opération est fatigante, les plus jeunes se disent fiers de leur action. "Cela montre que l'on est actif dans la vie citoyenne. Je trouve cela bien de voir autant de jeunes " ajoute Cameron, 14 ans.

Deux nettoyages de ce type sont organisés chaque année et permettent de récupérer plusieurs tonnes de déchets.