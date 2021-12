Yvelines : un homme qui menaçait de décapiter le maire de Poissy a été interpellé

L'homme qui a été interpellé mercredi par la police est présenté comme un déséquilibré. Il avait rôdé dans la nuit de mardi à mercredi près du domicile de Karl Olive, maire de Poissy (Yvelines).

"Il menaçait de m'égorger", raconte Karl Olive

"À 02h00 du matin, on est averti qu'un individu va sonner aux portes des maisons de la rue où j'habite et mercredi matin à 08h20, il m'attendait dans sa voiture sur un passage protégé qui jouxte la mairie, en peignoir. C'est là qu'il a été interpellé grâce à la vigilance de l'un de mes agents", précise Karl Olive à franceinfo.

L'élu ajoute que, dans l'ambulance qui a conduit cet homme à l'hôpital psychiatrique, celui-ci aurait indiqué qu'il avait l'intention de l'égorger.

Le maire était harcelé depuis un an et demi

Cela fait un an et demi que cet homme envoie des messages insultants par mail et sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, il était passé à la vitesse supérieure.

"Il menaçait de me décapiter dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye où j'ai l'habitude de courir", reprend le maire, qui ajoute qu'il a "malheureusement l’habitude des menaces".

L'élu avait déjà été menacé au printemps dernier chez lui.

Karl Olive a l'intention de porter plainte

Le domicile de Karl Olive a été placé sous surveillance.

Le maire envisage de porter plainte. Il dit savoir qu'il s'agit d'un déséquilibré, mais précise que cet homme avait été soigné et que, malgré tout, il était revenu à la charge il y a une dizaine de jours.

L'association des maires de France réagit sur Twitter

Sur Twitter, l'association des maires de France (AMF) apporte son "soutien total et son entière solidarité" à l'élu. L'AMF a aussi réclamé mardi de pouvoir se porter partie civile en cas d’agressions d’élus, afin de donner davantage de poids à ces procédures.