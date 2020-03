Yvelines : la Croix Rouge lance un appel aux bénévoles

Comme de nombreuses associations, la Croix Rouge manque de bras avec l'épidémie de Coronavirus : les plus de 70 ans ont été priés de rester chez eux. Elle lance un appel à de nouveaux bénévoles.

A l'instar des Restos du Coeur et de la plupart des associations caritatives, la Croix Rouge des Yvelines a elle aussi besoin de vous ! Les besoins ne diminuent pas mais les effectifs si : l'association a demandé à ses bénévoles âgés de plus de 70 ans, ou souffrant par exemple d'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire les populations à risques, de ne plus venir, ce qui représente environ 50% des troupes.

La Croix Rouge a donc décidé de se recentrer sur quatre activités : accueil de jour, maraudes, aide alimentaire et domiciliation pour les personnes sans adresse.

D'importants besoins

Pour faire face au manque de main d'oeuvre, l'association recherche de nouveaux bénévoles : des personnes âgées de moins de 70 ans, en bonne santé, et de bonne volonté. Aucune compétence particulière n'est nécessaire, fait savoir à France Bleu Paris l'antenne yvelinoise de la Croix Rouge.

L'association reçoit aussi le soutien des jeunes infirmiers en formation dans les instituts de la Croix Rouge.