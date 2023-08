Yvelines : les deux écoles de la Verrière dégradées pendant les émeutes resteront fermées à la rentrée

Ils changent d'école. Les élèves de l'école primaire et maternelle de la Verrière dans les Yvelines vont être scolarisés dans une nouvelle école gérée par la région à la rentrée. "Les élèves iront à l'école à La Verrière mais dans une autre école que celle qu'ils avaient l'habitude de fréquenter", a annoncé ce mardi sur franceinfo Nicolas Dainville, le maire divers droite de la commune. Ces écoles ont été dégradées durant les violences urbaines fin juin suite à la mort du jeune Nahel à Nanterre .

Les écoles qui ont brûlé "sont totalement inutilisables" selon le maire. "On a dû trouver des solutions et on va accueillir près de 180 enfants dans une autre école de premier degré qui est gérée par la région. Elle se trouve à une trentaine de minutes à pied de l'une des écoles." Pour amener les élèves, Ile-de-France Mobilités et Saint-Quentin-en-Yvelines se sont mobilisés. "En tout, nous aurons 5 navettes qui vont ramener les enfants matin, midi et soir." Ces navettes ont un coût : 300 000 euros par an.

Les travaux de reconstruction des écoles vont bientôt débuter. Cela va coûter 17 millions d'euros sur 3 ans*. "Pour nous, c'est colossal"*, explique Nicolas Dainville. "C'est une mission impossible pour une petite commune comme la nôtre, de 6 000 habitants avec un budget de 12 millions d'euros par an". Le maire qui remercie pour leur aide "le département des Yvelines et la région". Les travaux doivent durer 3 ans.