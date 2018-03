La voiture de Bénédicte Simonet est à la fourrière depuis presque deux ans, à cause d'une "erreur administrative" selon elle. Touchés par cette injustice, des habitants de sa commune, Aulnay-sur-Mauldre, se démènent pour trouver une solution.

Aulnay-sur-Mauldre, France

2 965 euros. C'est la somme que Bénédicte Simonet doit avancer pour récupérer sa voiture à la fourrière, où elle est bloquée depuis près de deux ans. Mais cette femme de 51 ans, qui vit à Aulnay-sur-Mauldre (78), n'a pas les moyens de payer.

Une cagnotte en ligne sur Leetchi

Emus par sa situation, des habitants de la commune ont décidé de l'aider. Goéri et Aurélie ont créé une cagnotte en ligne, sur le site Leetchi, pour collecter l'argent nécessaire. "Nous sommes à un peu plus de 1 200 euros pour l'instant. C'est parti assez fort au début, mais depuis quelques jours, ça stagne. On espère que les gens vont donner pour rétablir cette injustice".

AUDIO | Aulnay-sur-Mauldre se mobilise pour Bénédicte Copier

Samedi dernier, 10 mars, ils ont organisé une opération de tractage dans les boîtes aux lettres, pour sensibiliser les habitants et les inciter à donner.

Bénédicte, elle, se sent "salie". Heureusement, cette aide - venue de personnes qu'elle ne connaissait pas il y a encore deux mois - lui apporte "beaucoup de réconfort. Je ne pensais pas que cela pouvait exister ! Quand j'aurai récupéré ma voiture, je les remercierai comme il le faudra."

Un imbroglio juridique

C'est en 2016 que les ennuis commencent pour Bénédicte. Contrôlée par les gendarmes, ceux-ci lui apprennent qu'elle roule avec un permis... sans point. Faux, répond son avocat, qui finit par gagner en justice, en janvier dernier. Aujourd'hui, elle demande à la justice de ne pas l'obliger à avancer la somme pour récupérer sa voiture. Sans succès, malgré le soutien du maire de la commune, Jean-Christophe Charbit.

"C'est handicapant dans beaucoup de domaines" Copier

Cette mésaventure lui a coûté le CDI qui lui était promis, dit-elle. "J'ai acheté une voiture sans permis à la place, mais j'arrivais en retard tous les matins au travail. Ce n'était pas possible." De retour dans l'intérim, Bénédicte est à la recherche d'un emploi.